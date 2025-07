De onde veio o sucesso do 'Morango do Amor'? Conheça o influencer que viralizou o doce do momento

Você certamente já deve ter visto ou ouvido falar do "Morango do Amor", doce que vem bombando nas redes sociais e nas confeitarias de todo o Brasil como item de desejo de consumo de diversas pessoas. O morango do amor é uma variação charmosa e saborosa da tradicional maçã do amor. Mas como essa receita viralizou e se tornou um sucesso na internet?

O responsável por esse "boom" do doce é o confeiteiro e influenciador Igor Rocha. É importante ressaltar que ele não criou a receita do 'Morango do Amor", mas foi uma das pessoas que viralizou e fez o doce ter sucesso.

Igor Rocha é um dos responsáveis por esse "boom" do doce. Igor é confeiteiro e influencer; vídeo com a receita do "Morango do Amor" ultrapassa 2 milhões de visualizações (Redes Sociais)

O vídeo em que Igor mostra pela primeira vez o "Morango do Amor" ultrapassa mais de 2 milhões de visualizações. Depois do sucesso, ele fez outro vídeo com dicas para as pessoas nunca mais errarem a forma de fazer a receita, e já são mais de 3 milhões de views.

VEJA MAIS

O que é Morango do Amor?

O doce nada mais é do que um morango fresco, geralmente espetado em um palito, envolto a um brigadeiro branco e coberto com uma camada brilhante e crocante de caramelo de açúcar, que leva corante vermelho para lembrar a maçã do amor original.

O doce conquistou famosos como Clara Moneke, Breno Ferreira e Carlinhos Maia e já é o carro chefe de muitas confeiteiras do país como produto principal do cardápio.

Como a trend do morango do amor viralizou?

A trend do morango do amor começou com vídeos caseiros mostrando o preparo e o resultado final do doce. Outro ponto que chamou a atenção na Internet foi o barulho da mordida, que virou "protagonista" de milhares de vídeos com ASMR. Além disso, a receita passou a ser uma trend e também viralizou pelas tentativas que deram bastante errado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)