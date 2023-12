Morango faz bem para a memória e reduz risco de demência, aponta estudo

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Cincinnati (EUA) e publicado no dia 19 de outubro de 2023, na revista científica Nutrients, concluiu que o morango pode trazer benefícios à saúde da população de meia-idade, como melhora do humor e diminuição do risco de demência. Em Belém, consumidores e vendedores acreditam que a procura pelo fruto deve se intensificar neste mês de dezembro, com as proximidades das festas de fim de ano. Além do consumo in natura, as propriedades nutricionais do morango podem ser aproveitadas em sucos, geléias, iogurtes e sorvete natural.

O fruteiro Nildo Moreira trabalha há mais de 20 anos na Feira da Pedreira, em Belém, e diz que o morango se tornou um produto de consumo diário entre os clientes: “As crianças sempre veem, né? Que vêm com os pais, com a mãe na feira, e acabam levando o morango”. A clientela fiel de Nildo é feita de pessoas que trabalham na confecção de doces em que o morango é usado como recheio ou elemento decorativo. “Quem trabalha com bolo, faz docinho, todos os dias vem pegar o morango aqui com a gente”, explica o vendedor.

Na barraca de Nildo Moreira, na Feira da Pedreira, em Belém, a saída do produto é diária (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Com a chegada do mês de dezembro, as vendas de morango na banca de Nildo tendem a se intensificar. “Agora vai começar a melhor época, né? Final do ano, Natal e o Ano [Novo], a procura é redobrada”, revela. Neste período, uma das receitas que mais demandam o morango é a Taça da Felicidade. Apesar das chuvas que têm encarecido o preço do produto, Nildo garante que as vendas continuam indo bem: “A gente já tem uma clientela boa, a gente tem também já um fornecedor ótimo, que não deixa a gente na mão na época do morango”, assegura.

A técnica em enfermagem, Gabriela Souza, também trabalha como confeiteira. Em um mercado localizado na Av. Rômulo Maiorana, bairro do Marco, ela verificava o preço do produto, que costuma utilizar para fazer caldas, geleias e mousses. Ela diz que não sabia dos benefícios do morango para a memória, e conta quais são os principais pedidos feitos pelos clientes: “Geralmente, o pessoal pede [morangos] para bolinhos simples, café da tarde, essas coisas. Aí pedem um moranguinho para decoração. Eles são mais gostosos e mais bonitos”, opina.

A técnica em enfermagem, Gabriela Souza, utiliza o morango para diversas finalidades na confeitaria (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Além da memória, quais outros benefícios?

A nutricionista Paloma Queiroz esclarece porque o morango faz bem para a memória: “Ele tem muitas propriedades antioxidantes, como as antocianinas. Elas têm propriedades neuroprotetoras”, explica a profissional. A antocianina é um antioxidante também encontrado em outras frutas vermelhas, como a amora e a framboesa. Além disso, o morango fortalece a imunidade, devido às vitaminas C, A, B9 e E; nutrientes que ajudam o corpo a produzir células de defesa.

Paloma destaca que as fibras presentes no morango, como a pectina, ajudam na absorção da gordura proveniente de outros alimentos. “Ele pode ser incluído em dietas para pessoas que têm diabetes, em decorrência do baixo índice glicêmico. Pode ser indicado para pessoas que têm obesidade, por conter baixa quantidade de calorias e fibras, que ajudam na saciedade; para pessoas que têm alterações lipídicas, como colesterol elevado”, finaliza.