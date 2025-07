Pará tem quase 300 mil inscritos confirmados no Enem 2025

O estado do Pará registrou quase 300 mil inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo a pasta, são exatos 289.392 inscritos.

Inscrição pré-preenchida é novidade para estudantes da rede pública

Uma das principais novidades desta edição foi a inscrição pré-preenchida para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. No Pará, 88.846 alunos tiveram acesso a essa possibilidade, e 63.603 confirmaram a participação no exame, o que representa 71,59% do total.

Dos inscritos no estado, 217.173 foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição, enquanto outros 72.219 efetuaram o pagamento.

Enem 2025 registra aumento nacional de inscritos

Em todo o país, o Enem 2025 contabilizou 4,8 milhões de inscrições, um crescimento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024, segundo levantamento do Inep.

A certificação de conclusão do ensino médio ou a obtenção de proficiência parcial será um dos objetivos de 98.558 participantes com 18 anos ou mais nesta edição. Para esse uso, os inscritos precisam ter indicado essa intenção no ato da inscrição. A aprovação requer nota mínima de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação.

Entre os estados com maior número de candidatos, São Paulo lidera com 751.648 inscritos, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Provas serão aplicadas em datas diferentes no Pará

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No entanto, nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, a aplicação ocorrerá de forma excepcional nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

A mudança foi adotada pelo MEC e pelo Inep para minimizar os impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém durante o período originalmente previsto para o exame.