Veja como se inscrever para turmas do cursinho preparatório gratuito para o Enem da UFPA

Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório gratuito do Projeto Universidade Aberta, promovido pelo Programa Educação Tutorial em Física (PET-Física) da Universidade Federal do Pará. Com foco no preparo de jovens em vulnerabilidade social que desejam entrar no ensino superior, o cursinho terá duas novas turmas a partir de agosto. Serão ofertadas 80 vagas, distribuídas nos turnos da manhã e tarde. As inscrições para a seleção podem ser feitas até o dia 7 de agosto, por meio do site do programa.

Pela manhã, o PUA Específico contará com aulas das 8h às 11h, trabalhando as disciplinas: Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza. Já pela tarde, a turma do PUA Intensivo funcionará das 13h30 às 18h20, com aulas sobre todas as disciplinas referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Manter o Projeto Universidade Aberta da UFPA ativo ao longo desses 23 anos representa um compromisso sólido com a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Em um cenário de profundas desigualdades educacionais, o cursinho popular atua como ponte entre o sonho e a realização, oferecendo gratuitamente uma formação de qualidade para estudantes de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social que almejam ingressar na universidade”, manifesta o professor Rubens Silva, coordenador do projeto.

Além de servir como um canal de viabilização de acesso de vestibulandos à universidade, o Projeto Universidade Aberta também tem um importante papel acadêmico para a formação dos tutores, já que funciona como um laboratório didático para os futuros professores formados pela universidade.

Inscrições

A inscrição no projeto será feita até o dia 7 de agosto, pelo site do PET Física. Lá, as (os) interessadas (os) devem preencher com todas as informações solicitadas, além de informarem o turno de preferência para as aulas e escola onde estudam ou onde concluíram o ensino médio. O edital para informações do processo também se encontra no site do programa.

Após se inscreverem, as (os) interessadas (os) devem ir ao Laboratório de Física – Ensino (Sala do PET – Física), até o dia 8 de agosto, de 9h às 17h, de segunda à sexta-feira, para confirmar sua inscrição. A (o) discente também deve entregar, no ato de confirmação da inscrição, 2 kg (dois quilogramas) de alimento não perecível, que serão entregues a entidades filantrópicas para doação. O laboratório localiza-se no Campus Básico da UFPA, anexo ao Laboratório de Ensino de Física.

Confirmadas as inscrições, as provas para ingresso no programa serão realizadas no dia 10 de agosto, das 9h às 11h. Os resultados devem sair no mesmo dia, a partir das 18h, nas redes sociais e site do PET – Física. O conteúdo programático para a avaliação de ingresso contará com 10 questões de matemática e 10 questões de língua portuguesa. Os aprovados no processo têm entre os dias 11 e 14 de agosto para se matricularem nas turmas. As matrículas serão realizadas de segunda à sexta-feira, no mesmo local de confirmação das inscrições, entre às 9h e 17h.

Para efetivação de matrícula, as(os) discentes devem apresentar, em sua matrícula, o RG; comprovante de residência; certificado de conclusão do ensino médio ou declaração que está cursando ou irá cursar o terceiro ano do ensino médio em 2025; se bolsista da rede privada de ensino, comprovante de bolsa de estudos; e o comprovante de vulnerabilidade social. Além disso, é necessário entregar uma resma de papel A4 (totalizando 500 folhas), para uso coletivo de materiais que serão utilizados ao longo do ano. As aulas estão previstas para começarem no dia 18 de agosto.