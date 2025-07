Quer se dar bem no Enem? Veja 10 filmes para assistir nas férias e citar na redação

Os fins de semana e as férias costumam ser momentos para descansar, mas que tal aproveitar esse tempo para unir lazer e aprendizado? Para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares, assistir a filmes pode ser uma forma leve e divertida de estudar História e ampliar o repertório sociocultural.

Mais do que entretenimento, o cinema tem o poder de dar vida aos acontecimentos históricos, facilitando a compreensão dos contextos sociais, políticos e econômicos. Com a proximidade da prova, a redação costuma ser a maior preocupação dos estudantes. Pensando nisso, selecionamos 10 filmes que vão te ajudar a construir um repertório.

🎬 Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

Direção: Barry Jenkins

Temas: Identidade, sexualidade, racismo

Onde assistir: Apple TV, Amazon Prime Video

Vencedor do Oscar de Melhor Filme, "Moonlight" acompanha a trajetória de Chiron, um jovem negro morador de um bairro periférico de Miami, desde a infância até a vida adulta. O protagonista enfrenta conflitos internos relacionados à descoberta da sexualidade e à pressão do ambiente ao seu redor, marcado pela violência, pelo racismo estrutural e pela ausência de oportunidades.

A obra é um exemplo sensível e profundo para abordar temas como representatividade negra, homofobia, vulnerabilidade social e construção da identidade, podendo enriquecer redações sobre diversidade, intolerância e exclusão social.

🎬 O Dilema das Redes (2020)

Direção: Jeff Orlowski

Temas: Inteligência artificial, manipulação digital, privacidade

Onde assistir: Netflix

Este documentário revela os bastidores das grandes empresas de tecnologia e como os algoritmos — que funcionam com base em inteligência artificial — manipulam decisões, viciam comportamentos e influenciam até eleições. Ex-funcionários do Google, Facebook, Twitter e Instagram revelam estratégias utilizadas para capturar a atenção dos usuários e manter o engajamento a qualquer custo.

Fundamental para discutir temas como ética na tecnologia, fake news, cultura do cancelamento, polarização política e dependência digital, é um repertório atual e crítico que pode sustentar argumentos sobre o papel da tecnologia na sociedade atual.

🎬 Manas (2024)

Direção: Marianna Brennand Fortes

Temas: Exploração sexual, infância vulnerável, Amazônia

Onde assistir: MUBI

Estreado no Festival de Veneza e estrelado por Jamilli Correa, Fátima Macedo, Rômulo Braga e Dira Paes, “Manas” acompanha a trajetória de Tielle, uma menina de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó, no Pará. Em meio à violência doméstica e à exploração sexual presente nas balsas da região, a jovem busca um caminho de liberdade e sobrevivência.

O longa mostra as desigualdades regionais e a vulnerabilidade da infância na Amazônia, sendo excelente repertório para discutir violência de gênero, abuso sexual infantil, omissão do Estado e políticas públicas de proteção.

🎬 Divertida Mente 2 (2024)

Direção: Kelsey Mann

Temas: Emoções, adolescência, saúde mental

Onde assistir: Disney+

Na sequência da premiada animação da Pixar, acompanhamos a mente de Riley, agora adolescente, passando por novas emoções como ansiedade, vergonha, tédio e inveja. O filme apresenta, de forma lúdica, a complexidade das emoções humanas e o impacto delas no desenvolvimento psíquico de jovens.

Ideal para temas relacionados à saúde mental na adolescência, autoconhecimento, pressões sociais e educação emocional. Também pode servir como metáfora criativa para argumentar sobre empatia e inteligência emocional.

🎬 O Menu (The Menu) (2022)

Direção: Mark Mylod

Temas: Elitismo, consumo consciente, crítica social

Onde assistir: Disney+

Com Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy no elenco, “O Menu” apresenta um jantar exclusivo promovido por um renomado chef para um grupo seleto de milionários. Porém, o que começa como uma experiência gastronômica sofisticada se transforma em um pesadelo cheio de críticas à elite, à hipocrisia e à relação entre consumo, arte e poder.

A obra é repleta de metáforas sobre capitalismo, desigualdade de classe e cultura do privilégio, e pode ser aplicada em temas como elitismo, exploração econômica, consumo de luxo e alienação cultural.

🎬 The Troublemaker (O Subversivo) (2020)

Direção: Sasha Snow

Temas: Ativismo climático, crise ambiental, responsabilidade social

Onde assistir: Prime Video

O documentário acompanha os bastidores do movimento ambiental Extinction Rebellion, que surgiu no Reino Unido e se espalhou pelo mundo com ações diretas contra a crise climática. A produção mostra não só os dados científicos por trás da emergência ambiental, mas também os dilemas éticos e emocionais vividos pelos ativistas.

A obra é uma excelente fonte para discutir questões como colapso ecológico, ação política, responsabilidade coletiva e os desafios enfrentados por movimentos sociais em defesa do planeta.

🎬 Herói de Sangue (Tirailleurs) (2022)

Direção: Mathieu Vadepied

Temas: Colonialismo, racismo estrutural, invisibilidade histórica

Onde assistir: Prime Video, Apple TV (aluguel)

Baseado em fatos reais, o drama francês narra a história de Bakary Diallo, um pai que se alista no exército francês para proteger o filho, recrutado à força para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ambientado no contexto do colonialismo francês no Senegal, o filme retrata a luta dos soldados africanos invisibilizados pela história oficial.

É uma poderosa referência para redações que abordem temas como racismo institucional, desigualdade racial, imperialismo e os impactos do colonialismo nas estruturas sociais contemporâneas.

🎬 Bacurau (2019)

Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Temas: Identidade cultural, resistência popular, desigualdade social

Onde assistir: Globoplay

Misturando suspense e crítica social, Bacurau se passa em um vilarejo do sertão nordestino que descobre estar sendo alvo de uma operação violenta conduzida por estrangeiros. A população local, no entanto, reage de forma organizada e corajosa.

Com elementos simbólicos, o longa brasileiro é uma potente metáfora da resistência de comunidades marginalizadas diante da opressão. É indicado para discussões sobre justiça social, exploração internacional e invisibilidade de populações.

🎬 The Substance (2024)

Direção: Coralie Fargeat

Temas: Culto à juventude, padrões estéticos, manipulação da imagem

Onde assistir: Prime Video

No terror psicológico que chocou Cannes, uma atriz envelhecida consome uma substância experimental que promete devolver sua juventude — mas o processo desencadeia mutações perturbadoras. A crítica é direta à obsessão por padrões estéticos e à pressão imposta principalmente sobre as mulheres.

A obra é útil para embasar argumentos sobre biopoder, estética, identidade, envelhecimento e os efeitos da indústria da beleza na construção social do corpo.

🎬 Não Olhe para Cima (Don’t Look Up) (2021)

Direção: Adam McKay

Temas: Negacionismo, crise ambiental, desinformação

Onde assistir: Netflix

Na trama, dois cientistas descobrem que um cometa está prestes a destruir a Terra, mas seus alertas são ignorados pela mídia, pelas autoridades e pela população. A sátira ácida expõe o descaso com a ciência e a política diante de desastres anunciados, fazendo alusão direta à crise climática e à desinformação.

É um exemplo claro para tratar de urgência ambiental, negacionismo científico, alienação social e a necessidade de ação coletiva diante de crises globais.