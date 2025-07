Ilha de Cotijuba: paraíso natural é destino certo para quem quer relaxar perto de Belém

Para quem quer aproveitar os momentos de folga sem ir muito longe ou enfrentar longas viagens, a Ilha de Cotijuba é uma excelente opção. Localizada a cerca de 22 km do centro de Belém, esse paraíso natural é um dos distritos administrativos da capital paraense. O trajeto até lá já é um atrativo à parte: paisagens exuberantes, natureza preservada e a vida ribeirinha revelam, desde cedo, a beleza que espera os visitantes.

Como chegar e circular

Não existem estrada, pontes ou balsas para chegar de carro à ilha, portanto, a única forma de chegar até lá é de lancha. A passagem custa R$ 4,60 de segunda a sexta-feira, e, aos finais de semana e feriados, a tarifa turística é R$ 9,60. As viagens são realizadas por lanchas refrigeradas, chamadas de “geladão”, que seguem os seguintes horários:

Icoaraci - Cotijuba: 9h, 12h30 e 18h30.

Cotijuba - Icoaraci: 6h, 12h e 17h.

Já na ilha, o transporte é feito por mototáxis, charretes ou as famosas motorretes, veículos improvisados com uma motocicleta acoplada a uma carroceria que comporta seis passageiros. O preço das passagens varia, mas custa a partir de R$ 10 por pessoa.

Onde se hospedar

As opções de hospedagem na ilha variam entre hotéis e pousadas disponíveis para a população, até mesmo casas para aluguel por temporada. A Pousada Aldeia, Chalé da Árvore, Pousada Matapi e Chalé Marujos são alguns dos mais populares entre os visitantes, principalmente por estarem próximos às praias, com diárias a partir de R$ 200.

O que fazer

As praias são o principal atrativo para quem vai para Cotijuba. Entre as mais populares estão as praias do Vai Quem Quer, Praia Funda, Praia da Fleixeira e Praia do Amor. Nos locais, é possível encontrar restaurantes e vendedores que oferecem pratos e petiscos para todos os bolsos. Já para quem quer se aventurar, pode optar por fazer a famosa Trilha do Açaí, mas é importante contratar algum guia para auxiliar no passeio.

Cultura e história

A história da Ilha de Cotijuba remete ao período do descobrimento, quando seus primeiros habitantes eram os indígenas Tupinambás, responsáveis pela origem do nome Cotijuba, que em tupi-guarani significa “trilha dourada”. Um dos pontos mais emblemáticos do local são as ruínas da antiga escola para reeducação de menores infratores, o Educandário Nogueira de Farias, local que, anos depois, se tornou a primeira penitenciária do Pará, desativada em 1977, deixando somente as ruínas para trás.