Saiba quais praias de Belém são consideradas próprias para banho

Para alívio de moradores e turistas que buscam lazer nas férias escolares, a maioria das praias de Belém foram liberadas para banho, de acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O estudo testou a qualidade da água em cinco regiões, descartando apenas 2 pontos para acesso dos banhistas. A análise teve início no dia 19 de maio e foi finalizada no dia 20 de junho de 2025.

As praias dos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, Icoaraci e ilha do Combu apresentaram bom desempenho e foram classificadas como próprias para banho. A análise busca garantir a segurança dos veranistas e incentivar o turismo regional.

Semmas realiza levantamento nas praias de Belém (Créditos: Agência Belém)

Praias impróprias para banho

Duas praias, do Amor (em Outeiro) e do Farol (em Cotijuba) mostraram índices de coliformes fecais acima dos limites permitidos pela legislação ambiental, dado que inviabiliza o banho devido à poluição.

Outras áreas de Outeiro foram classificadas como próprias para acesso dos banhistas, encontradas dentro das condições estabelecidas no levantamento da Semma, como Brasília, Belo Paraíso e Grande, além de praias de Cotijuba como Vai Quem Quer, Funda e Saudade.

Áreas monitoradas com alto índice de balneabilidade

Nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Ilha do Combu, o principal indicador de contaminação, que é a presença de coliformes fecais, foi verificado dentro dos limites estabelecidos. As áreas próprias para banho são:

Mosqueiro: Areião, Chapéu Virado, Farol Murubira, Marahu, Paraíso e São Francisco.

Ilha do Combu: Áreas de banho de restaurantes como Solar da Ilha e Ribeirinho.

Icoaraci: Parte da praia do Cruzeiro foi aprovada para banho

O prefeito de Belém, Igor Normando, celebrou o resultado do estudo e reforçou a importância das praias para o desenvolvimento local. “Estamos felizes em anunciar que a grande maioria das nossas praias está apta para o banho, para o veraneio. Este é um momento importante em que fortalecemos nossa economia, damos acesso ao entretenimento e à diversão para as famílias. Isso é mais economia, gerando mais emprego e renda para todos”, afirmou.

Saiba quais praias de Belém são próprias para banho (Créditos: Agência Belém)

Atenção redobrada

A titular da Semma, Juliana Nobre, explicou que as equipes continuarão atuando nas áreas classificadas como impróprias, com foco em educação ambiental e diálogo com comerciantes e frequentadores.

“Foram cinco localidades analisadas, envolvendo quatro ilhas e mais Icoaraci. Das 20 praias monitoradas, apenas duas apresentaram restrição. Vamos intensificar os trabalhos nessas áreas, levando informação e orientações para reduzir os índices de poluição", finalizou.