Clima tranquilo e bom movimento marca último domingo de junho, em Mosqueiro, antes das férias

Depois da animação das festas de São João, celebradas ao longo do mês de junho, o último domingo (29) foi de descanso para muitos moradores de Belém e turistas. A Ilha do Mosqueiro, distrito da capital paraense, se tornou destino para quem procurava sombra, água fresca e um clima mais tranquilo antes da alta temporada de julho, quando os balneários e praias ficam mais movimentados.

Na Praia do Farol, uma das mais tradicionais da ilha, o movimento foi intenso, mas ainda dentro de uma margem considerada confortável para os frequentadores. Havia espaço nas areias para quem prefere relaxar à beira-mar e famílias inteiras aproveitaram a manhã de sol e lazer.

Domingo de sol atrai famílias para a Praia do Farol em Mosqueiro (Igor Mota/ O Liberal)

O professor e advogado Bernardo da Luz, de 38 anos, estava entre os que decidiram antecipar as férias. Ele e a família têm por hábito frequentar Mosqueiro nos fins de semana. “Gostamos demais daqui, é um ambiente de muita paz e tranquilidade, as crianças podem brincar. Temos uma casa na ilha e usamos nos feriados e fins de semana. Está tranquilo, dá para aproveitar a praia apesar de ter bastante gente”, afirmou.

O advogado Bernardo Luz e sua família (Igor Mota / O Liberal)

Para ele, a escolha foi estratégica para fugir do sufoco da alta temporada, que chega justamente com as férias escolares. “Sabemos que quando começarem as férias de julho vai ficar mais frequentado. A ideia é dividir o tempo entre aqui e Salinas”, comentou o professor.

Tamara Braga estava curtindo a praia com as amigas (Igor Mota / O Liberal)

Tamara Braga, de 27 anos, gerente de restaurante, também escolheu o domingo ensolarado para relaxar ao lado das amigas. Vinda de Belém, ela destacou o clima leve da praia. “Hoje, por incrível que pareça, está bem tranquilo para um domingo. Está limpo, o ambiente é bem familiar. Achei até surpreendente. Para começo de férias, pensei que estaria mais sufocado”, relatou.

Ela também contou que sempre prefere a Praia do Farol. “É a que eu acho mais tranquila. Sempre venho com amigas”, completou.

Expectativa de alta no comércio

Com a proximidade das férias no mês de julho, a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes, tanto nas praias quanto no comércio local. Mosqueiro, mais uma vez, se prepara para receber milhares de banhistas em busca do tradicional banho.

Vera Martins, de 60 anos, proprietária de um restaurante na Praia do Farol (Igor Mota / O Liberal)

Para os comerciantes da orla, o domingo também foi de bons resultados. Vera Martins, de 60 anos, é proprietária de um restaurante na Praia do Farol há vários anos e celebra o movimento.

“Está ótimo, bem movimentado. Está até um pouquinho além da expectativa”, avaliou.

Ela espera um aumento significativo nas vendas com a chegada do mês de julho. “Eu acho que cresce uns 60%. Já me preparo com mais peixe, mais cerveja, refrigerante. Estou pedindo aos meus fornecedores quase tudo em dobro em produtos”, revelou.

Vera afirma que mesmo fora da temporada mantém o restaurante em funcionamento diário. Para julho, reforça a equipe. “Hoje trabalham comigo dez pessoas. Para o mês que vem, contrato mais umas quatro”, disse.

Entre os pratos mais pedidos, destaca-se o filé de dourada com molho de camarão. “Já virou tradição. Tem gente que vem de casa direto pra comer aqui. Um indica pro outro e o restaurante vai ficando conhecido”, disse a dona, orgulhosa.