Praias de Outeiro recebem ação de limpeza pelo Dia Mundial do Meio Ambiente

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na próxima quinta-feira, 5, a Prefeitura de Belém, por meio da Subprefeitura de Outeiro e em parceria com o 26° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM), realizará uma ação de limpeza nas praias do distrito de Outeiro.

A iniciativa tem como objetivo estimular a conscientização ambiental e incentivar o envolvimento da sociedade na preservação dos espaços naturais. A mobilização busca abranger toda a extensão entre a Praia Grande e a Praia do Amor, com a coleta de lixo ao longo do percurso.

Além da limpeza das areias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semmac) atuará com serviços de poda de árvores. A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) também participará com equipamentos destinados à limpeza urbana.

Durante a manhã, o Corpo de Bombeiros orientará a população sobre a importância da preservação ambiental e realizará a retirada de resíduos sólidos acumulados nas áreas de praia.