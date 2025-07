Verão amazônico: conheça os principais destinos turísticos e balneários para as férias em Marituba

Atravessar o município de Marituba é parte da rotina de quem deseja chegar às principais praias do Pará pela BR-316. Distante apenas 11 km de Belém, a cidade vai além da condição de “cidade de passagem” e se apresenta como um destino turístico com balneários bucólicos, pontos históricos e diversas opções de lazer para quem quer aproveitar as férias de julho sem sair da Região Metropolitana.

Além das riquezas naturais, Marituba abriga o maior patrimônio preservado da história da antiga Estrada de Ferro de Belém-Bragança. Entre os atrativos, estão a antiga caixa d’água do trem, restaurada recentemente, casas originais da Vila dos Trabalhadores, além da oficina e do galpão da antiga linha férrea.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Prefeitura de Marituba assina contrato que garante treinamento e renda mínima para 70 catadores do município]]

A natureza também é protagonista: balneários e reservas ecológicas oferecem opções para todas as idades e gostos, desde descanso à beira de igarapés até trilhas para os mais aventureiros.

Confira os principais destinos em Marituba:

Balneários

Marituba é cercada por rios, furos e igarapés, presentes em toda a cidade. Os espaços são ideais para quem deseja aproveitar o verão amazônico com igarapés gelados, gastronomia típica e unidades de conservação, nas quais é possível realizar turismo ecológico.

Paraíso das Pedras

O balneário Paraíso das Pedras, localizado na Rua das Ameixeiras, nº 05, bairro da Campina, oferece um ambiente agradável com piscinas de águas naturais. O local também possui estacionamento gratuito, serviço de bar com bebidas e refeições, e funciona somente aos sábados, domingos e segundas de 8h às 19h.

Paraíso das Pedras. (Foto: Divulgação)

Floresta Park

Localizado no bairro Uriboca, o espaço conta com piscinas de água natural para adultos e infantil, bar completo, restaurante com cardápio variado e saboroso e uma estrutura voltada para quem procura descanso, diversão e segurança. Com áreas de convivência bem cuidadas, água limpa e clima leve, o Floresta Park é ideal para aproveitar os dias de sol com tranquilidade.

Situado na rua do Uriboca, após o supermercado Mix Atacarejo BR, o local funciona todos os dias no mês de julho, das 8h às 18h. É um espaço pet friendly, mas o uso da piscina não é permitido aos animais.

Floresta Park. (Foto: Divulgação)

Chácara Pedacinho do Céu

Para quem deseja se refrescar no verão amazônico em meio à natureza e longe do barulho da cidade, a Chácara Pedacinho do Céu, destino ideal. Localizada no km 20 da BR-316, no bairro Canaã, em frente à entrada de Benfica, a chácara é um refúgio de tranquilidade. A chácara funciona todos os dias, das 8h às 17h, com gratuidade para crianças até 8 anos e idosos.

Chácara Pedacinho do Céu. (Foto: Divulgação)

Restaurante Marina e Balneário Marituba Tropical

O espaço está localizado às margens do rio Mocajatuba, e conta com passeios de caiaque, lancha e jet ski, além de uma piscina natural abastecida com água do olho d’água. Há também uma praia com areia natural, formada às margens do rio, para garantir o relaxamento e a diversão em família. O espaço funciona durante o mês de julho às sextas, sábados e domingos, das 9h às 19h.

Restaurante Marina e Balneário Marituba Tropical. (Foto: Divulgação)

Unidade de conservação é destino para quem gosta de aventuras

Uma das melhores opções para quem quer se aventurar na Região Metropolitana de Belém (RMB) é a unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. Atualmente gerida pelo Governo do Estado, o local era propriedade particular da antiga Fábrica Pirelli e fica localizado a 23km de Belém.

Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. (Foto: Divulgação)

O REVIS possui ecossistemas aquáticos (6,5%) que contemplam o rio Guamá, pequenos furos e igarapés; ecossistemas de terra firme (25,7%) que contemplam capoeiras, pastagens abandonadas, assim com as plantações de seringueira e urucum; e ecossistemas de várzea (67,8%), contemplando florestas preservadas.

Pesquisas realizadas na unidade apontaram várias espécies vegetais ameaçadas de extinção, como o acapu, o angelim, o cedro, a Castanheira do Pará e a ucuúba branca. A fauna é bastante diversificada, apresentando grande quantidade de macacos-de-cheiro, bem como pacas, veados-mateiros, tatus e capivaras. Existem ainda várias espécies de anfíbios e répteis.

Como atrativos naturais, destacam-se o Lago da Onça, o Igarapé do Dique, além da diversidade de fauna e flora. Os visitantes podem encontrar também rios, furos, igarapés e ainda caminhar nas trilhas como a da Seringueira, Samambaia, Quati, Circuito da Pirelli e trilhas de aventura para a prática de corridas de bicicleta ou a pé.

Os visitantes podem conhecer atrativos que contam não só a história do REVIS, como também a cultura do Estado, tais como construções antigas (resquícios de engenho e da fazenda da Pirelli) e a extração de látex, Comunidades do Dique e Três Marcos (remanescentes da fazenda Guamá), Comunidades tradicionais Ponta Negra e Santo Amaro (dentro da UC).

O REVIS está aberto todos os dias. Para visitar a Unidade de Conservação, é necessário autorização do Ideflor-Bio, gestor da Unidade. A solicitação de visita deve ser enviada por no mínimo 10 dias de antecedência para o e-mail visite.uc.rmb@gmail.com.

A entrada é gratuita e pode ser solicitada por pessoa física, por instituições de ensino e pesquisa, entidades públicas, projetos sociais e sociedade civil.

Veja os horários

Restaurante, Marina e Balneário Marituba Tropical

Local: Marituba, Região Metropolitana de Belém. Rua Beira Mar, número 22, Bairro Nova União

Funcionamento em julho: Sexta a domingo, de 9h às 19h

Contato e reservas: (91) 981861637

Acesso: Entrada ao lado do IESP e fica localizado ao lado da Usina Da Paz

Chácara Pedacinho do Céu

Local: BR-316, km 20, bairro Canaã (em frente à entrada de Benfica)

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h

Entrada: R$ 10 (crianças até 8 anos e idosos não pagam)

Contato: 91 98359-8612

Balneário Floresta Park

Local: Rua do Uriboca, após o supermercado Mix Atacarejo BR

Funcionamento especial em julho: Todos os dias, das 8h às 18h

Pet friendly, porém, o uso da piscina não é permitido aos animais

Instagram: @balnearioflorestapark_

Balneário Paraíso das Pedras

Local: Rua das Ameixeiras, nº 05

Bairro: Campina

Tel: (91) 98988-6798

Pontos de referência: Entrada pela Rua da Assembleia, Bairro Santa Lúcia II

Funcionamento: somente aos sábados, domingos e segundas de 8h às 19h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades