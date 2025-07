Operação Verão 2025: órgãos de segurança se reúnem para fiscalizações nas ilhas de Belém

Com o calor intenso do verão amazônico e as férias escolares de julho, as ilhas nos arredores de Belém se tornam destino certo para quem busca lazer e refresco sem sair da cidade. Para garantir a segurança da população que quer curtir o verão com tranquilidade ao longo do mês, órgãos de segurança pública unem esforços na Operação Verão Fluvial, parte do calendário da Operação Verão 2025.

As ilhas do Combú, Cotijuba e Outeiro, além da Orla de Icoaraci, são os principais pontos de atuação da operação, que conta com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Marinha, Guarda Municipal, Bombeiro Militar, Capitania dos Portos e Grupamento Fluvial, que realizam patrulhas, fiscalizações e atendem ocorrências nas localidades.

Segundo o capitão Adrian Soares, comandante da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU), o principal objetivo é garantir a segurança dos veranistas e, até o momento, somente pequenas intercorrências relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas foram registradas, a maior parte no período do fim da tarde.

“Estamos atuando por meio de abordagens, fiscalização dos bares e restaurantes e também das embarcações. A gente verifica a questão da documentação, a lotação das embarcações, se o piloto tem habilitação para estar conduzindo, além da fiscalização dos bares e restaurantes. Tudo isso em prol de que visamos garantir a segurança dos nossos veranistas”, contou.

População mais segura

Com o aumento do movimento nos restaurantes da Ilha do Combú, nem sempre é possível ficar atento para a segurança de tantos clientes. Para Sidney Ribeiro, responsável pelo “Nossa Maloca”, a operação dos órgãos de segurança pública é importante para auxiliar os negócios locais.

“Agora no mês de julho a demanda é generalizada, porque aumenta muito. Pelo fluxo alto de movimentação, acaba tendo algumas situações que a gente não espera, com pessoas estranhas ou suspeitas. Já aconteceram momentos que a gente precisou do apoio da Polícia Militar Fluvial e eles estiveram aqui ajudando. Sempre estão de prontidão para estar aqui no apoio da gente”, disse.

Para ele, a presença das equipes aumenta também o sentimento de segurança e acaba atraindo mais clientes em busca de lazer e diversão na ilha.

“Acho que isso é fundamental, é a sensação de segurança. Quem vem para cá se sente realmente seguro, principalmente quando vê essa movimentação constante e ostensiva dos órgãos de segurança”, explicou.

O motorista Abner Braga aproveitou o final de semana de folga para curtir o dia com a família no Combú e elogiou a presença dos órgãos de segurança na ilha, que é um dos mais populares pontos turísticos da capital paraense.

“A polícia chega e a gente já se sente mais protegido. É um ponto turístico de Belém e a gente vem aqui com frequência, gostamos muito de vir para cá porque acha assim muito legal, muito atrativo, e com a presença [da polícia] as pessoas se sentem mais acolhidas e seguras”, disse.

Abner Braga aproveitou com a família na Ilha do Combú

Operação Verão 2025

A Operação Verão Fluvial segue até o último final de semana de julho, assim como a Operação Verão 2025, que intensifica ações de prevenção e segurança nas estradas e em 50 localidades paraenses. As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e contam com a parceria de órgãos federais e municipais.