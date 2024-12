'Lulumos': animação brasileira está disponível em canal na internet; confira

Três amigos inseparáveis - Hit, Disco e Zig Lu - sobem ao palco para uma apresentação cheia de música e energia. Com canções animadas e educativas, eles convidam as crianças e a família toda para cantar e dançar. Esta é a premissa de "Lulumos", animação nacional que ganhou seu próprio canal neste mês de dezembro. O episódio inaugural traz uma versão especial da clássica canção "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé", interpretada pelos personagens. A animação 3D valoriza a amizade, a criatividade e o aprendizado - momentos especiais para todas as idades.

"Escolhemos uma apresentação para ser o cenário dessa canção porque é um momento que muitas crianças vivenciam na escola, cheio de expectativa, nervosismo e alegria", resume Gustavo Ribeiro, diretor do projeto. A série mistura ritmos populares com a releitura de clássicos infantis, mas também haverá espaço para composições originais. "É incrível ver os personagens começarem tímidos e depois brilharem no palco – é uma mensagem de superação para os pequenos", complementa.

Na data de lançamento também será inaugurado o site oficial da animação (lulumos.com.br), que vai trazer as novidades da turma, além de atividades interativas para os pequenos como um livro de colorir para imprimir e se divertir.

Novos episódios serão adicionados regularmente nos próximos meses. "Queríamos trazer músicas que as crianças já amam, mas com um toque bem brasileiro. Além disso, pensamos nas coreografias como algo simples e acessível, inspirado nas famosas dancinhas da internet, mas adaptado para a faixa etária infantil. É sobre diversão e movimento", resume Ribeiro, que divide produção com Thais Peixe.

"Por trás do visual da série, existe um grande desenvolvimento tecnológico realizado pela Miralumo Filmes para tornar esse projeto possível", aponta Ribeiro, que também é diretor do premiado curta "Napo". "Entre os aspectos inovadores estão a mistura de personagens 3D com expressões faciais 2D e o desenvolvimento de um pipeline exclusivo para a produção da animação", explica.

"Lulumos" é uma criação da Miralumo Films, estúdio de animação premiado internacionalmente. É dele "Napo", exibido em mais de 100 festivais pelo mundo, conquistando 60 premiações. Atualmente, o desenho conta com mais de 16 milhões de visualizações no YouTube. Com sede em Curitiba (PR), a Miralumo é também cofundadora da Revolution, escola de artes digitais que forma novos talentos da indústria criativa.