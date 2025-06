Artista do Caprichoso, Tarzio Cruz morre após mal súbito em Parintins

O artista Tarzio Teixeira Cruz, de 47 anos, integrante da tribo do Boi Caprichoso, morreu na noite deste sábado (28) após sofrer um mal súbito em Parintins (AM). Ele chegou a ser levado para o Hospital Regional Jofre Cohen, mas não resistiu.

Tarzio passou mal no início da tarde, enquanto trabalhava na quadra de esportes da Escola Estadual Tamazinho Meireles, onde são armazenadas peças utilizadas na encenação da vaqueirada do Caprichoso.

Além de artista do bumbá, Tarzio também era servidor público municipal, atuando na área da saúde.

Tarzio pertencia a uma família com forte ligação ao Caprichoso. Seu pai, Sarita, também trabalhou por muitos anos no boi, reforçando o legado da família na cultura do Festival de Parintins.

Caprichoso lamenta perda: “Vazio irreparável”

Em nota publicada na madrugada deste domingo (29), o Boi Caprichoso prestou homenagem a Tarzio Cruz e destacou sua importância para a cultura local:

“O Boi Caprichoso lamenta com profundo pesar o falecimento do artista Tarzio Cruz, ocorrido na noite deste sábado (28). Tarzio era um talento admirado e respeitado no meio artístico e cultural, e sua partida deixa um vazio irreparável na cena da arte parintinense. Neste momento de dor, expressamos nossos sentimentos à família, amigos e a todos que compartilhavam da convivência e da arte de Tarzio Cruz.”