Mulher é morta à facadas dentro da própria casa no bairro da Condor, em Belém

Uma mulher, identificada como Débora Cristina, foi morta a facadas dentro da própria casa durante a manhã desta sexta-feira (9), no bairro da Condor, em Belém.

Vizinhos da vítima que não se identificaram disseram que o crime ocorreu ás 4h30 horas da manhã. Dois homens teriam invadido a casa de Débora para cometer um assalto, quando ela reagiu para proteger a mãe que também estava na casa. As duas se arrumavam para sair de casa em direção à academia.

A perícia chegou no local do crime por voltadas 7h30 da manhã. Agentes da Perícia Científica do Pará, juntamente com policiais da Divisão de Homicídios foram ao local e coletaram objetos do podem ser dos suspeitos. Entre eles dois bonés que estavam jogados no corredor da casa.

O caso é investigado em segredo de justiça e nenhum suspeitos ainda foi identificado.