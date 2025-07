UFPA divulga edital para curso de línguas estrangeiras; saiba como se matricular

Os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE) – da Universidade Federal do Pará (UFPA) – divulgaram o Edital de Matrícula para as turmas do segundo semestre de 2025. O projeto disponibiliza cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Árabe e Libras para a comunidade universitária e externa, de forma presencial e on-line. As aulas estão previstas para ocorrer entre os dias 18 de agosto e 20 de dezembro. As matrículas devem ser realizadas no Portal de Cursos e Eventos da Fadesp.

A comunidade pode se matricular nas turmas de Inglês, Francês e Espanhol, nas modalidades presencial e on-line. Para quem tem interesse em Inglês Instrumental e Introdução ao Árabe, as aulas são apenas on-line. Já nas turmas de Inglês Conversação e Libras, a modalidade é somente presencial.

As aulas presenciais são realizadas no Instituto de Letras e Comunicação (ILC/UFPA). No caso da modalidade on-line, os alunos terão acesso às aulas por meio de videoaulas na plataforma Google Meet, além de aulas síncronas com os professores, uma vez por semana.

O período de matrículas para as turmas de Inglês, Francês e Espanhol de 1º nível vai de 28 a 29 de julho. A matrícula para as turmas restantes inicia em 30 de julho e termina em 1 de agosto. Para os bolsistas CLLE e Prolínguas, as matrículas devem ser feitas nos dias 7 e 8 de agosto. As inscrições nos cursos podem ser realizadas virtualmente no Portal de Cursos e Eventos da Fadesp.

Para realizar a matrícula, os interessados devem possuir o ensino médio completo. Quem já é estudante antigo precisa estar adimplente com a Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (Falem/ILC), além de apresentar o diploma de conclusão do ensino médio. O valor dos cursos é de R$ 430 por semestre, com a possibilidade de parcelamento.

Alunos novos e veteranos inativos devem realizar Teste de Nivelamento

O CLLE demanda um Teste de Nivelamento aos alunos novos ou veteranos inativos há mais de um ano que desejam se matricular nas turmas acima do nível 1, independentemente da língua escolhida. O período de inscrição para o teste começa no dia 30 de junho e termina em 4 de julho, sendo feito de forma presencial no ILC/UFPA, das 9h às 15h, mediante uma taxa de R$ 20. O interessado deve apresentar os documentos solicitados no momento da inscrição.