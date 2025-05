UFPA inscreve idosos para curso de inclusão digital; veja como participar

O Curso de Inclusão Digital para pessoas idosas, promovido pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica (PET-EE), da Universidade Federal do Pará (UFPA), está com inscrições abertas até nesta sexta-feira (30). As aulas serão no Laboratório de Informática do Centro de Integração Social Piedade (CISP), em Ananindeua, a partir do dia 5 de junho. A inscrição é gratuita e tem vagas limitadas.

Os inscritos terão acesso a aulas sobre segurança cibernética, uso de redes sociais, criação de e-mails e configurações do celular. Além disso, os alunos serão instruídos acerca dos cuidados com as fake news, um problema que impacta vários setores da sociedade. Segundo um estudo publicado na revista Science Advanced, pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a divulgar notícias falsas no meio digital.

Com a duração de oito aulas, o curso tem 30 vagas ofertadas e as inscrições vão até nesta sexta-feira (30). O prazo pode ser prorrogado caso o número de participantes não seja atingido.

A ideia do projeto surgiu a partir da realização do curso de Introdução à Robótica Educacional, em 2023, no CISP. Os responsáveis perceberam a necessidade de elaborar aulas voltadas às pessoas idosas, pois é um público-alvo de golpes e apresenta maior dificuldade em exercer atividades básicas no meio digital.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o formulário digital disponível aqui. Para finalizar a inscrição, é preciso informar nome completo, idade, gênero, telefone, e-mail, além de responder um questionário sobre a relação com o meio digital.

Serviço:

Curso de Inclusão Digital para pessoas idosas

Início das aulas: 5 de junho.

Horário: 16h às 18h (às quintas-feiras).

Local: Laboratório de Informática do Centro de Integração Social Piedade (CISP).

Endereço: Cidade Nova III, Tv. SN-06, 100 - Cidade Nova, Ananindeua - PA, 67130-820.

Inscrições: Acesse o formulário digital aqui.