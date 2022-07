Atividade física é para todos

Muita gente relaciona o ato de realizar exercício físico à pessoas que estão com sobrepeso, ou a encaram como um ato de simples vaidade. De fato, pessoas que precisam perder uns quilinhos, ou querem chapar o abdômen, são as pessoas que mais procuram realizar atividade física. Mas se engana quem pensa que fazer atividade física é unicamente para isso e para esse público. Na verdade, qualquer pessoa, em qualquer idade, precisa fazer alguma atividade na garantia de prevenir doenças crônicas , como diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial, por exemplo. E grande parte das pesquisas relacionadas à temática revelam que um dos motivos para essa falta de receptividade em suas agendas, que as pessoas apontam, é a falta de tempo e de dinheiro; trabalhar, estudar e tantos outros compromissos diurnos, acabam sendo a prioridade, e falta de condições financeiras para arcar com acompanhamento, faz com que eles deixem a manutenção da saúde em segundo plano.

Por isso, você aí, posso te contar um segredinho? Não precisa de muito tempo não, e nem que você gaste para isso, okay? Tudo o que você precisa é ter coragem de começar, dar o ponta pé inicial, como dizem.

Começa criando uma rotina, monte um quadro com seus horários e analise o momento mais conveniente para você. Para os que começam a trabalhar às 8 da manhã, uma boa dica é acordar um pouco mais cedo, e realizar seus exercícios por volta das seis. Lembrando que você precisa respeitar seu relógio biológico e ver o que mais se adequa a sua situação. Então caso fique complicado de você acordar muito cedo (realidade de muitos hahaha), você pode optar em fazer após seu expediente, desde que você respeite o tempo mínimo necessário. A OMS recomenda que a atividade física dever ser feita – até uma hora de exercícios por cinco dias ou 40 minutos por sete dias – a depender da modalidade e da intensidade desse exercício, para se alcançar essa manutenção da saúde, que falamos lá no início.

E para aqueles que dizem não o fazem por motivo financeiros, destaco que atividade física não é associada a academia. Sim, é possível se exercitar por meio de espaços públicos, sem pagar nada para isso.

E se você é de Barcarena assim como eu, preparei alguns lugares que você poderá fazer seus exercícios tranquilamente e de graça:

1 - Academia ao ar livre na Praia Do Caripier, localizada na Vila dos Cabanos.

2- Praça da Vila do Laranjal, situada na rua Manoel Antônio Ferreira,

3 - Praça Da Bíblia, ao lado da rua São Francisco, em Barcarena sede.

Viu? Essas são algumas sugestões que trouxe para que você perceba que organização e se você souber onde ir, seu treino não precisará nada menos que força de vontade para fazer as coisas acontecerem. É muito importante estar bem alimentado e hidrado, independente do tempo e da modalidade da sua rotina diária de treinos.

Natasha Sugere: Caso seja de seu interesse receber monitoria de profissionais, que te darão todas as orientações necessárias, com atendimento voltado à você e em suas necessidades, há um espaço do jeitinho que te falei: é a Box 611, localizado na Rua Jacareacanga, na Vila Do Cabanos. Um espaço aconchegante que te proporcionará um resultado satisfatório.