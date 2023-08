Jojo Todynho revela quantos quilos perdeu após 10 dias de cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho revelou quantos quilos já conseguiu perder após 10 dias de bariátrica. Pelas redes sociais, a artista afirmou que ainda não voltou para a academia, depois da intervenção médica, mas já teve resultado.

Jojo chegou a perder 20 quilos durante meses de academia. Porém, por questões de saúde, a cantora optou pela bariátrica. "Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclampsia, que a minha avó teve em duas gravidez. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea", argumentou.

Antes da bariátrica, a intenção era somente compartilhar a notícia após a conclusão bem-sucedida do processo. No entanto, as informações vazaram enquanto a cantora estava prestes a realizar a intervenção cirúrgica.

Nos bastidores da recuperação, Jojo Todynho tem sido transparente em relação à sua jornada pós-cirurgica. O peso inicial, antes da cirurgia, era 145 kg. Jordana já está com 135kg.

