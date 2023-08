Jojo Todynho publica Stories tranquilizando fãs antes de passar por bariátrica: 'Borboleta vai voar'

Jojo Toddynho deu entrada na manhã desta terça-feira (8) em um hospital, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para passar por uma cirurgia bariátrica. Antes de iniciar o procedimento, a funkeira utilizou os Stories, do Instagram, para tranquilizar os fãs.

No vídeo, a cantora aparece com um roupão cirúrgico e brinca com os seguidores: "Passando pra dizer que a butterfly 'fly, fly, fly' (sic). E é aquilo, né? Pronta! Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo? Tô ótima, orem por mim. Logo logo estou passando aqui para deixar um beijão para vocês (...) A mamãe já volta", garantiu ela.

Assista ao vídeo:

A funkeira voltou atrás do que tinha dito em abril deste ano. Na ocasião, Jojo afirmou que havia desistido de realizar a bariátrica por ter conseguido eliminar 24 quilos em dois meses. Na época, a cantora chegou a fazer os exames pré-operatórios.