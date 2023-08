Jojo Todynho retorna às redes sociais após cirurgia bariátrica

Jojo Todynho, de 26 anos, atualizou o estado de saúde nas redes sociais nesta quarta-feira (9), após passar por uma cirurgia bariátrica. Por meio do perfil no Instagram, a artista disse estar bem no pós-operatório e aproveitou a oportunidade para mandar um recado aos seguidores.

“Boa tarde. Apareci. Estou bem. Ontem, após a cirurgia, eu senti muita dor, e saí do CTI agora de manhã. São que horas agora? Vim para o quarto, mas estou bem”, iniciou. Em seguida, a cantora revelou ter escondido a decisão de fazer a cirurgia devido ao assédio na internet.

“Para deixar uma coisa bem frisada aqui, eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada, não. É uma cirurgia delicada e eu não tenho que responder se vou fazer ou não. Decisões da minha vida são tomadas por mim e não pela internet”, completou.

Jojo também afirmou que posteriormente, irá compartilhar o processo pré-operatório e a cirurgia. “Quando eu voltar para casa, vou falar para vocês tudo bonitinho como foi esse processo e por que decidi fazer. Tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)