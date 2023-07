'A Fazenda': qual edição Jojo Todynho participou? Relembre a trajetória da cantora e os memes

Jordana Gleise de Jesus Menezes, mais conhecida pelo nome artístico Jojo Todynho, fui uma das integrantes marcantes em "A Fazenda", reality show da TV Record. Participante da 12º edição do programa, a cantora protagonizou momentos de discussões e dinâmicas do reality, gerando vários "memes" nas redes sociais.

Durante o reality, Jojo Todynho criou várias alianças, como com o ator Mateus Carrieri e os modelos Lipe Ribeiro e Victória Villarim. Em discussões, Jojo protagonizou diversos momentos de farpas — até no ao vivo — com o principal rival: Biel.

Jojo Todynho chegou à final da edição ao lado de Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays e ganhou o 12ª programa com 52,54% dos votos. Com a vitória, a cantora faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Memes

Antes de entrar no reality com temática fazendeira, Jojo Todynho já era uma figura geradora de muitos "memes", ou seja, conteúdo de humor. Já dentro, esse costume se intensificou em conversas com outros fazendeiros e até mesmo sozinha.

Em uma festa, Todynho conversa com uma colega e diz que quer ir a uma delegacia fazer uma denúncia, pois roubaram sua peruca.

Rival de Lidi Lisboa, a voz da música "Que Tiro Foi Esse" não escondia seu deboche perto da atriz e ia de caras e bocas a falas sarcásticas.

Alimentando um dos cavalos como função dos participantes, Jojo deu bom dia a um dos animais ao som de "Fazendinha", música infantil do Mundo Bita.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)