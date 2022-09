Cordas da trasladação e do Círio passaram por inspeção

A diretoria da Festa de Nazaré promoveu na tarde deste sábado (24) a inspeção da corda do Círio e da trasladação como forma de verificar se está em perfeito estado. Os 800 metros de corda saíram da Estação Luciano Brambilia, localizada ao lado da Casa de Plácido, em direção ao Colégio Santa Catarina, onde foi feita a vistoria.

Já no colégio, as cordas foram esticadas e avaliadas e verificadas que estão aptas para o uso durante as procissões da trasladação e Círio. De acordo com o diretor de procissão, Antônio Sousa, a empresa que fornece a corda já faz essa vistoria prévia, mas a diretoria da festa acha importante realizar uma última checagem.

"É mais uma forma de verificar se está tudo certo e também de fazer a separação, pois 400 metros ficam para a trasladação e 400 para o Círio. E até o dia das procissões elas ficam em exposição. A da trasladação fica na Estação Luciano Brambilia e a do círio na Estação das Docas", explica Antônio Sousa.

O trabalho de inspeção é realizado pela diretoria da festa e pelos guardas da santa. Nesta edição, cerca de 70 homens participaram da operação de vistoria.

A corda chegou em Belém na última quinta-feira ( 22) e foi produzida em Santa Catarina, na cidade de Penha, como nos anos anteriores. Feita de sisal, este símbolo de fé dos devotos de Nazaré tem 800 metros de comprimento com 50 milímetros de diâmetro. A corda chegou a Belém dividida em duas partes de 400 metros, para Trasladação e Círio cada. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.