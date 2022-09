Corda do Círio 2022 pode ser visitada na Estação das Docas

A partir deste sábado (24), a Estação das Docas abrirá a exposição da Corda Oficial do Círio 2022. A visitação dos fiéis e turistas ocorre no armazém 1 do complexo, onde fica até o dia 6 de outubro. A corda pode ser vista das 10h às 22h, e a entrada é franca.

Esta é a terceira vez que o espaço recebe a Corda Oficial do Círio. A atração é uma dos mais aguardadas dentro da programação do projeto Círio na Estação, que este ano também conta com programação musical, exposição fotográfica e projeções em vídeo mapping. A corda do Círio chegará aos galpões às 17h30 deste sábado (24).

A exposição da Corda Oficial do Círio é uma correalização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e da Diretoria da Festa de Nazaré.

“Após dois anos sem a maior procissão religiosa do Brasil, é uma grande honra poder receber, mais uma vez, este que é um dos mais importantes símbolos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na qual tanta fé e esperança são depositadas”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da Pará 2000.

Reencontro



Após 15 dias na estrada, a Corda do Círio de 2022 chegou a Belém na quinta (22). Este ano ela voltará a ser usada nas duas maiores procissões, o Círio e a Trasladação, após ausência das procissões e da Imagem Peregrina nas ruas. Nos anos de pandemia, a corda foi adquirida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), mas ficou apenas exposta para que fiéis que pagam promessas com ela dessem prosseguimento à tradição, de forma diferenciada.

A corda foi produzida em Santa Catarina, na cidade de Penha, como nos anos anteriores. A empresa responsável é a Itacorda e a Expresso Vida Transporte foi a responsável pela chegada em Belém. Ela é de sisal, tem 800 metros de comprimento com 50 milímetros de diâmetro. A corda que chegou a Belém foi dividida em duas partes de 400 metros: metade para a Trasladação, metade para o Círio cada. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

Com mais de 800 metros, corda estará da Trasladação e no domingo de Círio (Everaldo Nascimento)

Tradição



A corda passou a fazer parte do Círio em 1855, quando a berlinda ficou atolada e os bois não conseguiram puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.

Serviço:

Exposição da Corda do Círio na Estação das Docas

Visitação: de 24 de setembro a 5 de outubro, das 10h às 22h, e, no dia 6 de outubro, das 10h às 16h.

Local: Armazém 1, da Estação das Docas, no Bouvevard Castilhos França. Entrada franca.