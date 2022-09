Fitas de devotos da Basílica Santuário serão retiradas para incineração

As fitas dos devotos afixadas no gradil da Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém, serão incineradas nos próximos dias. O pároco da Basílica Santuário, padre Francisco Cavalcante, explicou nesta sexta-feira (23) que, com a aproximação do Círio, "anualmente se faz uma revitalização dessa estrutura metálica da Casa da Mãe de Nazaré, e para que seja feita com eficácia, nós precisamos retirar as fitas". "Essas fitas são levadas para um local específico, onde há um momento de bênção e oração e incineração". Esse processo ocorre em uma cerimônia reservada.

Padre Francisco ressaltou que há uma tradição antiga na Igreja em que se utiliza o incenso, por exemplo, que simboliza a oração do povo que se eleva para chegar ao Coração de Deus. "Nessa bênção que se faz das fitas é isso o que queremos expressar, colocamos no Coração de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, as preces e as súplicas de todos os devotos", ressaltou.

As fitas já começaram a ser retiradas do portão da Basílica Santuário, em um processo gradual, paulatino, que vai se concluir perto do segundo domingo de outubro, como informou o pároco de Nazaré.

Segundo padre Francisco, as fitas correspondem a uma forma concreta que os devotos encontram para expressar sua confiança em Deus e na intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. "A fitinha é um gesto simbólico, os devotos vêm à casa da Mãe de Nazaré e é como eles colocassem naquela fitinha e localizasse ali a devoção deles e a súplica que vem apresentar à Virgem Maria".

Devoção

Padre Francisco Cavalcante aproveitou para externar os votos de "um feliz e abençoado Círio" a todos os devotos, convidando-os a que venham à Basílica Santuário, expressar o seu amor à Maria e a Jesus Cristo.

Ainda na tarde desta sexta-feira, pessoas de idades diferentes, incluindo, visitantes de Belém, compareceram até a frente da Basílica para afixar uma fita e orar para a santa padroeira. Uma devota foi a odontóloga amazonense Isabelly Oliveira, 27 anos. Ela integra um grupo de pessoas que veio conhecer Belém e Salinópolis (ela já conhecia os locais).

Isabelly: agradecer à Nossa Senhora (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Isabelly colocou uma fitinha no portão da Basílica Santuário. "Eu venho mais para agradecer. Eu já tinha colocado a fita e 2019 e coloco agora. Eu me sinto feliz, agradecida, grata por tudo, pelas coisas que eu pedi da última vez e aconteceram", declarou. A odontóloga pediu pela saúde, paz, amor, harmonia e felicidade.