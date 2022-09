Varanda de Nazaré divulga programação para o Círio 2022; confira os convidados

Fafá de Belém celebra o retorno do Círio de Nazaré ao mundo pós-pandemia através da realização da 12ª edição da Varanda de Nazaré. O projeto completa doze anos trazendo a Belém importantes formadores de opinião para uma intensa imersão na cultura paraense durante o grande espetáculo de fé dos paraenses. Nesta edição, Fafá de Belém costura uma série de homenagens que revelam a importância de Belém e do Pará para o mundo das artes, da língua portuguesa e para a história do Brasil. Entre os convidados confirmados estão: Ingrid Guimarães, Paulo Vieira, Thales Bretas, Dom João Orleans e Bragança, Padre Fábio de Melo, os cantores Otto, Seu Jorge e artistas e nomes da música brasileira e formadores de opinião.

Para Fafá de Belém a grande potência do Círio de Nazaré neste ano é o retorno das procissões presenciais. “Estar aqui e ver a procissão de volta às ruas, e suas manifestações de fé depois de dois anos é a verdadeira força deste que eu chamo de Super Círio. Os paraenses tem uma bela mensagem para passar para o mundo, e a minha intenção é mostrar isso aos nossos convidados e audiência que nos acompanha nas mídias sociais”, afirma a cantora, que, depois de duas edições virtuais, em 2020 e 2021, mantém o formato híbrido e transmite através das plataformas digitais os eventos promovidos em sua Varanda.

Em 2022, a Varanda de Nazaré vai ser um projeto multiplataforma protagonizado por Fafá de Belém e estruturado de forma presencial. Com capacidade para receber seus convidados, ampliar e realizar transmissões ao vivo em seis canais nas redes sociais. Serão cinco eventos: Sarau da Fafá, Varanda Fluvial, Trasladação, Círio de Nazaré e Sarau em Praça Pública no Recírio.

Outra novidade desta edição é a parceria com a Liqi, fintech de ativos digitais em blockchain, para a venda de NFTs que, garantem experiências exclusivas com a artista durante as comemorações do Círio de Nazaré. Os ativos digitais ficam disponíveis para aquisição no site da companhia a partir de 23 de setembro e possibilitam aos fãs uma experiência única, podendo acompanhar a celebridade de perto em diversas ocasiões entre 4 e 9 de outubro.

A programação na Varanda de Nazaré também conta com a tradicional apresentação da cantora Fafá de Belém para os romeiros e público em geral ao longo da procissão da Trasladação e do Círio de Nazaré , incluindo participação especial dos seus convidados. Dentro do camarote, uma verdadeira imersão na cultura e gastronomia paraense, com decoração em homenagem aos 100 anos do Modernismo no Brasil, um marco na história das artes do país. “Escolhi esse tema pois Belém teve uma participação importante no modernismo no Brasil, e queremos também jogar luz a essa história, pela importância que o movimento tem para a arte no país”.

O camarote também contará com um espaço destinado às crianças. O Espaço Varandinha foi pensado pela neta Laura, primogênita de Mariana Belém, que organizou uma programação que inclui contação de histórias do folclore local e atividades lúdicas como a decoração de mantos de Nazaré.

Patrocinadores

A Varanda de Nazaré é um projeto de cultura viabilizado por meio da Lei Rouanet apresentada pelo Ministério do Turismo, Equatorial Energia, TIM e Banpará, com Patrocínio da Equatorial Energia, TIM, Banpará, Magalu, Primor, O Boticário, Instituto Cultural Vale e Prefeitura Municipal de Belém e apoio Café Santa Clara.

Programação da Varanda de Nazaré 2022

Shows de abertura Fafá vai fazer 2 shows de abertura da Varanda de Nazaré na semana do Círio, no Theatro da Paz, local conhecido como o Templo da arte paraense. Ao lado de Fafá no palco, o Maestro João Carlos Martins vai estar acompanhado da Orquestra. No repertório, o clássico e o popular vão dar o tom da diversidade e riqueza da música do Pará.

Sarau da Fafá

O tradicional Sarau marca a abertura da programação oficial da Varanda de Nazaré. Na sexta à noite, Fafá recebe artistas convidados de Belém para uma grande celebração musical. Uma feirinha cultural de arte e gastronomia paraense completará a experiência dos convidados.

Varanda fluvial

Fafá e os convidados participam de uma das procissões oficiais e também uma das mais lindas do Círio - a Romaria Fluvial. Cerca de 3 mil embarcações navegam pelas águas do Rio Guamá, aguardando a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que vem em um navio da Marinha. No barco da Varanda, cerca de 150 pessoas acompanham a procissão, e desfrutam de um café da manhã típico paraense.

Transladação

A Trasladação da imagem ocorre uma noite antes do Círio de Nazaré, em uma procissão à luz de velas. Simbolicamente, visa a recordar a lenda do descobrimento da imagem e o retorno ao local do primeiro achado. Na Varanda de Nazaré, os convidados irão acompanhar essa linda procissão. Fafá e artistas paraenses cantam para os milhões de fiéis e romeiros que por ali passam na noite de sábado.

Círio de Nazaré

Durante a maior procissão Mariana do Mundo, no domingo, Fafá encerra a programação da Varanda, com um rito de fé, com a presença de artistas paraenses, que cantam para o público. O momento mais marcante é a passagem da Berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Sarau da Fafá em praça pública no Recírio

Encerrando a Varanda de Nazaré, Fafá vai realizar o sonho de levar o Sarau da Varanda para todo o povo paraense. No sábado que antecede o feriado do Recírio, a fachada do Theatro da Paz se transforma num palco, onde passarão grandes nomes da música paraense, a convite de Fafá. Uma festa aberta ao público, com área vip para os patrocinadores e convidados. O Círio de Nazaré 2022 vai contar com 13 romarias ao longo de 25 dias de festividade durante o mês de outubro.