Círio 2022: aplicativo 'Kd a Berlinda' já está disponível aos usuários; saiba como baixar e usar

O aplicativo "Kd a Berlinda", que mostra aos fiéis, em tempo real, onde a Berlinda se encontra durante as 13 romarias oficiais do Círio, já está disponível para os usuários nas plataformas de aplicativo para celulares Android e iOS. O aplicativo começará a sinalizar, oficialmente, a localização da imagem peregrina nesta quarta-feira (5), quando inicia a primeira romaria oficial, o Traslado dos Carros das Promessas. A funcionalidade é desenvolvida pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) em parceria com a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

O trajeto da primeira romaria, que poderá ser visualizado no app, será realizado pela primeira vez, saindo da Basílica Santuário em direção ao galpão da Companhia Docas do Pará (CDP), com início previsto às 20h, de acordo com a programação da DFN.

Como baixar e usar o aplicativo?

Para instalar o app, o usuário deve acessar a loja do celular — Play Store (Android) ou App Store (iOS) — e buscar por “Kd a Berlinda”. Ao baixar, basta abrir e visualizar na primeira tela todas as opções que o aplicativo dispõe: o mapa para acompanhar as procissões em tempo real, fotos, cartazes, galeria de vídeos, dentre outras.

Novidades

Dentre as novidades para este ano, a versão 2022 do aplicativo inclui vídeos de câmera 360° dos melhores momentos de cada uma das romarias, além de atualização nas molduras de selfies. Também está entre as atualizações uma nova galeria de fotos, notificações por “push” e tradução das funções para o inglês. O app contará ainda com um link para redirecionamento das principais transmissões televisivas, entre outras novidades.

