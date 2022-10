Pelotão das Bandeiras carrega tradição e homenagens ao Círio de Nazaré

Outubro é um mês especial para todos os paraenses. É tempo de comemorar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A grande manifestação de fé e devoção à Rainha da Amazônia toma as ruas da cidade, que se torna palco de amor e muitas homenagens para Nossa Senhora de Nazaré.

O momento é ainda mais especial para os alunos do Colégio Marista, que participam da grande festa carregando o pelotão das bandeiras, que abre a grande procissão, no domingo do Círio. Os estudantes do do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio conduzem os 144 estandartes dos municípios paraenses, homenageando a Rainha da Amazônia.

Ao longo dos quilômetros percorridos, o sentimento de quem faz parte da homenagem é de gratidão. “Nós temos o privilégio de fazer essa representação dos 144 municípios do estado do Pará. Nós temos essa alegria de estar representando não só os municípios, mas também o povo, a cultura e toda a riqueza paraense, abrindo o pelotão com as bandeiras. Nós temos essa graça e gratidão por fazermos, há quase 30 anos, a única instituição que faz esse percurso, carregando essas bandeiras”, destaca o assessor de missões do Colégio Marista, Irmão Carlos Filho.

Para a aluna do 1º ano do Ensino Médio e voluntária do pelotão, Daniela Gluck, é gratificante e um grande privilégio participar de um momento tão especial como esse. “É uma dádiva para todo Marista ter a oportunidade de homenagear Nossa Senhora de Nazaré de tão pertinho. Me sinto animada com o que ainda está por vir. Cada ensaio é uma construção da ideia de estar no Círio, de estar fazendo parte dessa experiência junto com amigos e de fazer parte de algo muito maior.”, explica a jovem.

Trajeto

A concentração dos alunos começa logo cedo no domingo do Círio, por volta das cinco e meia da manhã, na Praça da República. Assim que o dia amanhece, a organização do pelotão inicia os preparativos, distribuindo as bandeiras. Cada uma delas é levada por dois alunos da instituição, que se revezam durante todo o percurso do Círio. Assim que chegam à Praça do Santuário, os alunos do pelotão formam um corredor com as bandeiras e aguardam a hora que a procissão chega com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para iniciar a missa.