Círio 2022: terminais e aeroporto devem movimentar 200 mil pessoas em Belém

Durante o Círio de Nazaré, 205 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém, pelo Terminal Hidroviário de Belém Luiz Rebelo e pelo Aeroporto Internacional de Belém. Nas estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, a quadra nazarena pode atrair diretamente 50 mil turistas de fora do Pará. A projeção é de que R$ 100 milhões sejam injetados na economia local.

A maior movimentação deve ocorrer no Aeroporto Internacional de Belém. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estima que de 3 a 16 de outubro, cerca de 122,8 mil passageiros vão passar pelo local, representando um aumento de 5,58% em relação a 2021. No ano passado, foram 116,3 mil passageiros, no período de 4 a 17 de outubro.

Para a semana do Cirio, a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) — que administra o Terminal Rodoviário de Belém — estima cerca de 40,5 mil passageiros embarcados e 28,4 mil desembarcado, totalizando, aproximadamente, 69 mil passageiros circulando pelo espaço. Para as viagens Intermunicipais e Interestaduais, a expectativa de crescimento é de 30% com relação ao numero real de 2019.

Os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro, Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares e Abaetetuba. E para fora Pará, os destinos mais buscados são São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ).

Por nota, a Companhia de Portos e Hidrovias do pará (CPH) informa que a expectativa para esta semana do Círio é de que 15 mil pessoas passem pelo Terminal Hidroviário de Belém Luiz Rebelo. O número representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.