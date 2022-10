Círio 2022: Aeroporto Internacional de Belém tem intensa programação para recepcionar turistas

Turistas que chegam à capital paraense, pelo Aeroporto Internacional de Belém, estão sendo recebidos com uma vasta programação alusiva ao Círio de Nazaré. Nesta terça-feira (4), houve uma bênção às aeronaves que aterrissaram e uma missa, com a presença da imagem peregrina da santa. Também há uma decoração temática dentro e fora do aeroporto e apresentações de carimbó.

Na chegada de aeronaves pela manhã, houve uma bênção com jatos de água benta (Divulgação / Infraero)

Neste ano, a estimativa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é de 122,8 mil passageiros apenas no Aeroporto de Belém. Nas análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), é de que 50 mil turistas de fora do Pará passem pelo estado durante o Círio.

Matéria em atualização