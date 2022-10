Círio 2022: Museu Memória de Nazaré completa 10 anos e recebe novas instalações

A noite da abertura oficial do Círio 2022 de Nossa Senhora de Nazaré, nesta terça-feira (4), vai ter também como atração a reinauguração do Museu Memória de Nazaré, no Centro Social de Nazaré, a partir das 19 horas, logo após a cerimônia na Basílica Santuário. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), providenciou, para marcar os 10 anos do Museu, a revitalização do espaço, com instalações imersivas e interativas desenhadas para convidar os visitantes a viver a história do Círio como uma experiência sensorial em qualquer dia do ano.

Instalado ao lado da Casa de Plácido e inagururado em 2012, o Memória de Nazaré abriga uma exposição permanente que conta a história da fé e da devoção mariana, que tem seu maior momento no Círio. São fotos das romarias, mantos utilizados pela Imagem Peregrina, cartazes de edições passadas do Círio de Nazaré, pedidos e promessas de romeiros, com as tradicionais casas e barcos, carregados pelos devotos durante a procissão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Qual a camisa do Círio mais bonita: Remo, Paysandu ou Tuna?]]

Neste novo Museu, reformulado, os visitantes farão uma viagem pelo tempo para conhecer os principais personagens, histórias e lendas relacionadas à origem da devoção à Nossa Senhora na Amazônia. “Detalhamos como a devoção começou em Belém, desde o momento em que o caboclo Plácido encontra a sagrada imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na floresta, próxima ao igarapé Murutucu; os relatos do milagre do sumiço da imagem, a evolução da devoção, os primeiros milagres, o primeiro Círio, o surgimento da corda, e sua evolução até a magnitude que a procissão e eventos relacionados ao Círio adquirem nos dias atuais, que nos dão o título de maior Festividade Católica do Mundo”, destaca Antônio Salame, coordenador do Círio 2022.

O Museu Memória de Nazaré conta com as Salas & Exposições: "As Raízes de Nossa Identidade", "A Origem da Devoção na Amazônia", "O Achado de Plácido", "A Primeira Ermida", "O Primeiro Círio de Nazaré", "A Berlinda & A Corda", "As Procissões", "As Homenagens", "A Imagem Peregrina", "A Basílica Santuário", "A Imagem Original" e "Sala dos Milagres".

Encontro

Para o fucionamento do novo Museu Memória de Nazaré, a equipe de desenvolvimento contou com especialistas em Belém e consultores espalhados por cidades do Brasil e do exterior. A fim de facilitar a comunicação e pre-visualização dos espaços, foi utilizada a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada. Algumas exposições, que serão reveladas no momento da abertura, permitirão um encontro imersivo e sensorial com os principais símbolos do Círio.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A festividade conta com patrocinadores e apoiadores.

SERVIÇO

Museu Memória de Nazaré

Local: Ao lado da Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré

Horário de atendimento: 9 às 20h (durante a semana) / 15 às 21h (aos domingos). Horário sujeito a modificações.

Valor da entrada: R$ 10,00 (inteira) / R$ 5,00 (meia)

Horário de atendimento para grupos: 9:30h/ 11h/ 15h/ 17h.

Informações: seatur@santuariodenazare.com.br e (91) 4009-8400

Atendimento presencial: Setor de Turismo da Basílica, dentro da Basílica Santuário

Proibida a entrada com alimentos. Todas as salas são monitoradas por câmeras. Permitido fotografar.