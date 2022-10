Feira de Artesanato do Círio abre nesta quarta (5); confira a programação

A programação da Feira de Artesanato do Círio (Fac) inicia nesta quarta-feira (5) e segue até o dia 12 deste mês. Completando 10 anos em 2022, o evento será realizado no Parque Porto Futuro, em Belém, das 10h às 22h — exceto no domingo do Círio, que será das 7h às 22h —, e reúne 100 estandes com trabalho de 93 artesãos de vários municípios do Estado, como Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Oeiras do Pará, Salvaterra e Santarém.

VEJA MAIS

A Fac, que é elaborada pelo Sebrae Pará, conta com programação cultural nas noites dos dias 5 a 11 de outubro, além de peças utilitárias, decorativas, brinquedos, fibras, miriti, balata e cerâmica, também há produtos com a temática do Círio de Nazaré. Na área de alimentação, são 10 quiosques.

“Outra novidade desta edição comemorativa é a presença da Unidade Móvel do Sebrae, com atendimentos aos artesãos e visitantes, como orientações sobre formalização e diversos outros assuntos importantes para quem empreende ou quer empreender”, explica o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

A coordenação da Feira, que conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), estima que 600 mil pessoas passem pelo evento e gere R$ 600 mil em negócios aos artesãos.

Ainda segundo Rubens Magno, “o objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira”.

Programação cultural

Quarta 05/10

19h - Grupo de expressão parafolclórica Uirapuru: Fé de todas as tribos.

20h - Banda baby (lue Soares e Mateo).

Quinta 06/10

19h - Grupo Parafolclórico Filhos da terra: espetáculo de dança miscigenação.

20h - Conjunto de carimbó Frutos da terra.

Sexta 07/10

19h - Grupo Sigma : Espetáculo Amazônia em lendas.

20h - Johann Marlos.

Sábado 08/10

19h - Cia de dança Folclórica Trilhas da Amazônia.

20h - Espetaculo Pisada Cabôca.

Domingo 09/10

19h - Mágico Dalto.

20h - Grupo TEM: Espetaculo Cordão de Pássaro Tangará.

Segunda 10/10

19h - Cia de dança moderna: espetáculo na beira.

20h - Grupo Sigma: Moana um mar de aventura

Terça 11/10

19h - Grupo Tem: O Circo Rataplan.

20h - Arraial do Pavulagem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)