Após dois anos, Auto do Círio retorna com novo trajeto nas ruas de Belém

Agradecimento é a palavra mais recorrente quando o assunto é o retorno do Auto do Círio às ruas de Belém, após dois anos em formato virtual, em razão do isolamento social trazido pela pandemia de coronavírus. O projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), criado há 28 anos, é reconhecido internacionalmente como espaço para artistas demonstrarem sua fé e devoção por meio da arte. A grande novidade desta edição será o trajeto realizado pelo cortejo, que partirá da Casa das Onze Janelas até a Praça Felipe Patroni, no bairro Cidade Velha.

O coordenador do projeto desde 2015, Tarik Coelho, destaca a emoção de fazer parte do projeto. "Realizar, anualmente, o espetáculo cortejo Auto do Círio nas ruas da Cidade Velha de Belém é um momento de agradecimento a todas as graças alcançadas no ano que se inicia, afinal, para nós, paraenses, o ano vira depois que o período do Círio de Nazaré se encerra. Além disso, é um momento de alegria e confraternização com os artistas que compõem o Auto do Círio todo ano”, ressalta.

Mudança

Com o mapa do cortejo tendo sido divulgado, o trajeto que antes saía da praça do Carmo, agora sai da praça Frei Caetano Brandão, em frente à Casa das Onze Janelas, indo em direção à praça Felipe Patroni, com algumas paradas em pontos diferentes, simbolizando atos cênicos. “Desde 2019, a gente alterou o trajeto no cortejo para dar maior fluidez e visibilidade para o Auto do Círio, porque o público tem aumentado bastante ao longo dos anos. A gente percebeu em 2019, ainda realizado presencialmente, que as pessoas ficavam muito apertadas no espaço e isso preocupou bastante porque tem a questão da saúde coletiva principalmente. A gente preferiu, então, fazer essa alteração saindo para um ambiente mais aberto”, explica ele.

O cortejo e as performances são realizados em pontos do bairro Cidade Velha de forma gratuita. Os ensaios vão até a próxia quinta-feira (6), na praça Felipe Patroni, e o espetáculo será realizado na sexta-feira (7), como é feito tradicionalmente.