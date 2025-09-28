Capa Jornal Amazônia
Belém

Bênção dos Animais em Belém celebra São Francisco de Assis e convida fiéis à reflexão sobre criação

Evento tradicional na Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos reuniu comunidade para celebrar vida animal, promovendo respeito, fé e renovação espiritual.

Jéssica Nascimento
fonte

A bênção dos animais, realizada na manhã de domingo, foi um momento de fé e renovação espiritual para muitos tutores e pets. (Foto: Igor Mota)

Neste domingo (28/09), a tradicional Bênção dos Animais, que marca o início das festividades em honra a São Francisco de Assis, foi celebrada com grande emoção na praça da Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos. A cerimônia, que faz parte da programação da festividade que segue até 5 de outubro, também contou com um concurso de fantasia de gatos e cachorros. 

image (Foto: Igor Mota)

São Francisco: exemplo de amor e respeito à Criação

São Francisco de Assis, cuja festa é celebrada no dia 4 de outubro, é lembrado por seu profundo amor pelos animais e pela natureza. Nascido em 1182, na Itália, Francisco Bernardone, como era o nome de batismo, abandonou a vida de luxo e conforto para viver em pobreza e devotado à fé cristã. Um dos episódios mais famosos de sua vida é a história do lobo de Gubbio, em que São Francisco, com sua bondade e sabedoria, conseguiu amansar um lobo selvagem que aterrorizava uma cidade. 

image (Foto: Igor Mota)

Frei Luís Rota, pároco da Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos, relembra esse episódio como um exemplo de como o santo abordava a vida animal: 

"Francisco amansou o lobo de Gubbio com amor e compaixão. Ele mostrou ao povo que o lobo agia por fome e não por maldade. A verdadeira mensagem de São Francisco é que toda criação merece respeito e cuidado."

Bênção como símbolo de proteção e fé

A bênção dos animais, realizada na manhã de domingo, foi um momento de fé e renovação espiritual para muitos tutores e seus pets. Para Adailza Vasconcelos, dona de casa e tutora da cachorrinha Frida Pudim, a cerimônia é uma forma de garantir saúde e proteção para seu animal de estimação. 

image Adailza Vasconcelos. (Foto: Igor Mota)

"Frida é muito carinhosa e me acompanha todos os dias. Ela é uma verdadeira bênção para mim, especialmente em momentos de solidão. Estou aqui para pedir a proteção de São Francisco para que ela cresça saudável e feliz", compartilha emocionada.

A importância do gesto, segundo ela, não se resume apenas à saúde física dos animais, mas também ao vínculo emocional que se estabelece entre tutores e seus pets. A bênção, portanto, se torna um momento de gratidão e de renovação espiritual.

image (Foto: Igor Mota)

Fé que renova a esperança

Ângela Jardim, aposentada e tutora de um cachorro cadeirante, traz seu pet todos os anos para a bênção como uma forma de agradecer pela saúde dele e pedir a proteção de São Francisco. 

image Ângela Jardim. (Foto: Igor Mota)

"Ele já passou por várias cirurgias e, para mim, a fé em São Francisco me dá força. Eu acredito que Deus pode tudo, e tenho fé que ele ainda vai voltar a andar", diz, visivelmente emocionada.

Para Ângela, a bênção é mais do que um simples ato religioso; é uma renovação de sua fé e valores. 

image (Foto: Igor Mota)

"É um momento de renovação espiritual, uma reafirmação de que Deus é maior do que tudo, e que tudo tem um propósito", conclui.

A festividade em homenagem a São Francisco de Assis vai além da bênção dos animais. O evento também incluiu um concurso de fantasia de gatos e cachorros, que levou alegria e descontração para as famílias que participaram da celebração. 

image (Foto: Igor Mota)

A praça da Igreja de São Francisco de Assis Capuchinhos foi palco de um desfile de pets, que encantaram o público com fantasias criativas, como um cachorro vestido de Papa Leão XIV. 

image  (Foto: Igor Mota)

Programação Cultural da Festividade de São Francisco de Assis 2025

Segunda-feira (29/09)

  • Cantores de Alegria - 19h30
  • Pinduca e banda - 20h30

Terça-feira (30/09)

  • Bruno Vieira e Anderson - 19h30
  • Banda Solaz - 20h30

Quarta-feira (1º/10)

  • Escola de dança Ballare - 19h30
  • Banda Açaí Latino - 20h30

Quinta-feira (2/10)

  • Banda da Polícia Militar do Pará - 19h30
  • Cantor Renato Lu - 20h30

Sexta-feira (3/10)

  • Coral da AABB Belém FENABB
  • “Júlia Mousinho” - 19h30
  • Brenda Moraes - 21h

Sábado (4/10)

  • Idaias Couto Cantor - 20h
  • Banda Fruta Quente - 21h 

Domingo (5/10)

  • Alexandre Barros e banda

Todos os dias 

  • Feira Gourmet e de Artesanato (na praça da igreja) - a partir das 18h
  • Exposição sobre o Cântico das Criaturas (no salão Bento XV) - 19h 

 

