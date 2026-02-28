Trump diz que ataque ao Irã foi um 'sucesso' e que muitos líderes estão mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação militar no Irã neste sábado, 28, foi um sucesso. "Infligimos danos tremendos. Levaria anos para eles reconstruírem", disse em entrevista concedida ao canal NBC News no fim do período da tarde.

Na mesma ocasião, Trump afirmou que uma grande quantidade de líderes foi morta nos ataques deste sábado. "As pessoas que tomam todas as decisões, a maioria delas se foi."

Além disso, diante de relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ele afirmou acreditar "que essa é uma história correta".

A imprensa internacional relata que fontes confirmaram a morte do líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as forças militares do país destruíram o complexo do líder supremo do Irã.