Trump afirma na rede Truth Social que líder do Irã, Ali Khamenei, está morto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 28, que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto durante os ataques norte-americanos e de Israel contra o país. "Khamenei, uma das pessoas mais malignas da história, está morto", escreveu o presidente dos EUA, na sua conta na rede Truth Social.

Trump afirmou que Khamenei e outros líderes iranianos foram incapazes de escapar da inteligência e de "sofisticados sistemas de rastreio" norte-americanos.

"Isso é justiça não apenas para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para os povos de vários países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e pela sua gangue de bandidos sanguinolentos", disse Trump.

Segundo o presidente norte-americano, membros da Guarda Revolucionária, das forças armadas iranianas e de outras forças de segurança do país têm desistido de lutar e procurado os Estados Unidos em busca de imunidade, após os ataques deste sábado.

Trump disse esperar que a Guarda Revolucionária e a polícia se juntem aos "patriotas iranianos", e que eles possam trabalhar juntos para restaurar o país.

Ele afirmou que esse processo deve começar em breve, após o Irã ter sido "obliterado."

"Os bombardeios pesados e de precisão, no entanto, continuarão, sem interrupção, ao longo da semana ou pelo tempo que for necessário para atingir o nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, NA VERDADE, NO MUNDO!", escreveu o norte-americano.