Países do Golfo criticam ataques 'covardes' do Irã na ONU

Os Estados do Golfo condenaram neste sábado (28) os ataques "covardes" do Irã contra seus territórios como represália pelos bombardeios americanos e israelenses, em uma declaração conjunta lida pelo embaixador do Bahrein na ONU durante uma reunião de emergência no Conselho de Segurança.

"Consideramos o Governo do Irã plenamente responsável por estes ataques e rechaçamos qualquer explicação para justificar este comportamento hostil ou manipular as leis do direito internacional", afirmou Jamal Fares Alrowaiei.

A Carta das Nações Unidas "não justifica de nenhuma maneira estes ataques covardes", acrescentou, em nome dos seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Catar e Bahrein, assim como Síria e Jordânia.