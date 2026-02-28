Secretário de Estado dos EUA cancela viagem a Israel diante de circunstâncias

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cancelou a viagem que faria a Israel na segunda-feira, 2, informou o subsecretário de Estado para Assuntos Públicos Globais, Dylan Johnson, em uma publicação no X neste sábado, 28.

Os EUA e Israel lançaram um grande ataque ao Irã neste sábado, que o presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu como uma oportunidade para uma mudança de regime em Teerã.