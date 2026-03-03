AIEA relata 'danos recentes' em prédios de acesso à usina nuclear de Natanz no Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse nesta terça-feira (3) que houve "alguns danos recentes" em edifícios de acesso à parte subterrânea da usina de enriquecimento de combustível de Natanz, no Irã, após ataques aéreos atribuídos a EUA e Israel.

Em publicação no X, a agência afirmou que, com base nas mais recentes imagens de satélite disponíveis, pode confirmar alguns danos recentes aos edifícios de entrada da Usina de Enriquecimento de Combustível (FEP, na sigla em inglês) subterrânea de Natanz. Segundo a AIEA, não é esperada qualquer consequência radiológica e nenhum impacto adicional foi detectado na própria FEP, que já havia sido "severamente danificada" no conflito de junho do ano passado.

Natanz foi alvo de bombardeios durante a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, quando também houve ofensiva dos Estados Unidos. De acordo com a agência, o dano mais recente concentrou-se nas estruturas de acesso à instalação enterrada, enquanto a área principal de enriquecimento permanece sem novos impactos identificados.

Apesar da avaliação por imagens, a AIEA não realiza inspeções presenciais nos locais atingidos desde o conflito, pois não recebeu autorização de Teerã para visitar as instalações atacadas. A existência de material nuclear enterrado na usina ainda é considerada, ao lado de centrífugas danificadas ou destruídas.

Na segunda, 2, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse que não havia, até então, indicação de danos em instalações nucleares. A agência segue monitorando a situação em meio à escalada de tensões na região.