Irã: Sociedade do Crescente Vermelho afirma que operação EUA-Israel matou 787 pessoas

A Sociedade do Crescente Vermelho iraniana afirmou que a operação EUA-Israel matou pelo menos 787 pessoas. Em Israel, onde vários locais foram atingidos por mísseis iranianos, 11 pessoas morreram. A agência de notícias Tasnim relatou que ataques aéreos mataram 13 soldados iranianos em Kerman, 800 quilômetros a sudeste da capital do Irã, Teerã.

Ainda, de acordo com as informações, os ataques retaliatórios de Israel contra o Hezbollah mataram 52 pessoas no Líbano.

"A escalada militar deve forçar mais famílias a deixarem suas casas e deve atingir duramente os civis", disse a diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações, Amy Pope, pedindo à comunidade internacional que pressione por uma desescalada das tensões. "Milhões já estão deslocados na região", acrescentou.

O exército dos EUA confirmou a morte de seis militares americanos. Todos os seis eram soldados do Exército em uma unidade de logística no Kuwait, de acordo com um oficial dos EUA que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato. Fonte: Associated Press.

