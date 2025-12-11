Venezuela acusa EUA de 'pirataria internacional' e 'roubo descarado' de navio petroleiro

A Venezuela denunciou um "ato de pirataria internacional" atribuído aos Estados Unidos, após a apreensão de um navio petroleiro no mar do Caribe. O governo venezuelano considera a ação um "roubo descarado" e destaca que foi publicamente anunciada pelo então presidente Donald Trump.

O chanceler Yván Gil Pinto, por meio do Telegram, afirmou que o incidente não é isolado. Segundo a Venezuela, Washington teria declarado, em sua campanha de 2024, o objetivo de obter o petróleo venezuelano sem compensação.

Caracas interpreta a apreensão como parte de um "plano deliberado de despojo" das riquezas energéticas do país. O episódio intensifica as tensões entre as duas nações.

Venezuela aponta litígio da Citgo e "mudança de regime"

A Venezuela relaciona o caso do petroleiro ao litígio da Citgo, descrevendo-o como um "roubo mediante mecanismos judiciais fraudulentos". O governo também denuncia tentativas de "mudança de regime", visando a saída forçada de Nicolás Maduro, com apoio ocidental.

Os Estados Unidos confirmaram a ação. "Como vocês provavelmente sabem, acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela", declarou Donald Trump. Ele descreveu o navio como "muito grande. O maior já apreendido."