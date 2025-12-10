Bolívia: ex-presidente Luis Arce é preso sob suspeita de corrupção

O ex-presidente boliviano Luis Arce foi detido nesta quarta-feira, 10, em La Paz, por um suposto caso de corrupção. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do país, Edman Lara.

A prisão de Arce, que governou entre 2020 e 2025, marca um novo período de incerteza na política boliviana. O episódio ocorre apenas um mês após a chegada ao poder do conservador Rodrigo Paz, que encerrou duas décadas de mandatos socialistas no país.

Declaração do vice-presidente sobre a prisão

"Quero parabenizar os efetivos da força especial de luta contra o crime da Divisão Anticorrupção da cidade de La Paz por terem apreendido, cumprindo uma resolução de apreensão emanada por uma autoridade fiscal contra o ex-presidente Luis Arce", declarou Lara em um vídeo postado em sua conta no TikTok.

O vice-presidente ainda reforçou a postura do governo em relação ao caso: "Dissemos em uma oportunidade; Luis Arce será o primeiro a ser preso e estamos cumprindo. Todos os que roubaram esta pátria vão devolver até o último centavo e prestar contas à justiça", sublinhou.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.