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Forças de Defesa de Israel ampliam escopo de ataques ao Irã mirando infraestrutura do país

Estadão Conteúdo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram neste domingo, 15, que estão ampliando o escopo de seus ataques ao Irã, visando agora a infraestrutura do país, após realizarem uma série de ofensivas em vários prédios do governo iraniano.

"As IDF estão atualmente ampliando o alcance de seus ataques contra a infraestrutura do regime iraniano em áreas adicionais no oeste e centro do Irã, com o objetivo de degradar de forma ampla e sistemática as capacidades de comando e controle do regime", afirmou o órgão militar israelense em post no X.

Mais cedo neste domingo, as forças aéreas de Israel realizaram ataques perto de Hamadã, no oeste do Irã, de acordo com as IDF. Segundo a defesa, várias sedes chave que pertencem à (IRGC) e às Forças Basij foram atingidas.

Esses locais, de acordo com a instituição, eram onde o governo iraniano planejava e executava ataques contra Israel e outros países em todo o Oriente Médio.

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