Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Genial/Quaest: 77% defendem que Brasil fique neutro na guerra dos EUA e Israel contra Irã

Estadão Conteúdo

Na visão da maioria dos brasileiros, o País deve se manter neutro em relação à guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Essa é a principal conclusão de pesquisa Genial/Quaest divulgada neste sábado, 14.

O levantamento apurou que 77% defendem a posição de neutralidade do Brasil neste conflito. Já 14% acreditam que o Brasil deveria apoiar Estados Unidos e Israel, enquanto 2% sugerem apoio ao Irã. Outros 7% não souberam responder.

A posição de neutralidade foi dominante entre todos os segmentos demográficos pesquisados, oscilando na faixa de 70% a 80% nas declarações de homens e mulheres, pessoas de diferentes faixas etárias, religiões, rendas e regiões do País.

A exceção está na análise dos brasileiros conforme seu viés político. Segundo a Genial/Quaest, o grupo que mais defende o apoio do Brasil aos Estados Unidos e à Israel são os bolsonaristas, em que 36% se manifestaram favoráveis. Entre os lulistas, 7% se disseram a favor.

A parceria com Estados Unidos e Israel foi maior entre homens (18% a favor) do que entre mulheres (10% a favor). No recorte por religiões, teve mais apoio dos evangélicos (19%) do que católicos (12%).

Já quando se trata de apoio ao Irã, a defesa dessa tese foi baixa em todos os segmentos demográficos. O maior apoio à causa partiu dos lulistas, mas, ainda assim, com apenas 4%.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos à consultoria Quaest. Ela foi realizada entre os dias 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas face a face, via coleta em domicílios. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos porcentuais para cima ou para mais.

O levantamento também apurou que 75% dos brasileiros têm conhecimento que os EUA bombardearam o Irã na semana anterior, enquanto 25% disseram não saber desse fato. E a pesquisa apontou ainda que 81% responderam ter medo que o conflito se espalhe pelo mundo, mas 18% descartaram esse receio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Genial/Quaest

guerra

EUA

Israel

Irã
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump diz que EUA e mais países enviarão navios de guerra para manter Ormuz aberto e seguro

Presidente dos EUA disse que espera que a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países enviem navios para o local

14.03.26 12h17

MUNDO

Drone do Irã chega a petrolífera nos EAU e míssil atinge embaixada dos EUA no Iraque

Conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irã entra em sua terceira semana neste sábado

14.03.26 11h52

MUNDO

Trump: Irã está totalmente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria

O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas

14.03.26 9h27

GUERRA

EUA atacam instalações militares em ilha do Irã e Trump ameaça a infraestrutura petrolífera

O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.

14.03.26 9h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda