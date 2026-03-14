Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Embaixada dos EUA no Iraque alerta cidadãos americanos a deixarem o país imediatamente

O espaço aéreo está fechado, e voos comerciais não estão operando para fora de Bagdá.

Estadão Conteúdo

A embaixada dos Estados Unidos no Iraque emitiu um alerta neste sábado, 14, para que seus cidadãos deixem o país imediatamente. O aviso ocorreu após um ataque de mísseis ter atingido o prédio da embaixada ontem.

"Milícias terroristas alinhadas ao Irã têm incentivado e realizado ataques indiscriminados contra cidadãos e alvos dos EUA em todo o Iraque. Cidadãos americanos devem deixar o país agora", afirma o órgão em comunicado.

A embaixada reforçou ainda que os americanos não devem buscar ajuda na embaixada em Bagdá ou no consulado geral em Erbil "devido ao risco contínuo de mísseis, drones e foguetes no espaço aéreo iraquiano".

VEJA MAIS

image EUA confirmam 4 mortos em queda de avião no Iraque; Israel faz nova ofensiva contra o Irã
O Comando Central das Forças Armadas dos EUA fez o anúncio em um comunicado

image EUA atacam instalações militares em ilha do Irã e Trump ameaça a infraestrutura petrolífera
O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.

"Não viaje para o Iraque devido a terrorismo, sequestro, conflito armado, agitação civil e à capacidade limitada do governo dos EUA de fornecer serviços de emergência a cidadãos no Iraque. Não viaje para o Iraque por qualquer motivo. Saia agora se você estiver lá", afirma o governo americano no alerta.

O espaço aéreo está fechado, e voos comerciais não estão operando para fora de Bagdá. Segundo o documento, há rotas terrestres abertas para a Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita e Turquia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

embaixada

Iraque

Irã

conflito

alerta
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Drone do Irã chega a petrolífera nos EAU e míssil atinge embaixada dos EUA no Iraque

Conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irã entra em sua terceira semana neste sábado

14.03.26 11h52

MUNDO

Trump: Irã está totalmente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria

O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas

14.03.26 9h27

GUERRA

EUA atacam instalações militares em ilha do Irã e Trump ameaça a infraestrutura petrolífera

O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.

14.03.26 9h02

MUNDO

Ataque de mísseis e drones na região de Kiev deixa 4 mortos e 15 feridos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o principal alvo dos ataques noturnos foi "a infraestrutura energética da região de Kiev"

14.03.26 8h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda