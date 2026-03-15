Hassett: Pentágono estima que conflito no Irã vai durar mais 4 a 6 semanas

Agora em sua terceira semana, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã deve levar entre quatro a seis semanas para ser concluída, de acordo com previsões do Pentágono, afirmou neste domingo o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.

Em entrevista à CBS News, Hassett disse que até ontem, o departamento de defesa norte-americano acreditava que levaria de quatro a seis semanas para "completar a missão", e que os EUA "estão adiantados". ""Esperamos que a economia global tenha um grande choque positivo assim que isso acabar", previu o principal assessor econômico do governo Trump.

Segundo Hassett, as estimativas do Pentágono são de que os ataques ao Irã tenham custado cerca de US$ 12 bilhões até o momento.

Também durante entrevista ao mesmo canal hoje, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, questionado sobre quanto tempo o conflito iria se estender, respondeu que, na pior hipótese, "serão semanas, e não meses". Também avaliou que o cenário iria melhorar bastante após o encerramento da guerra. "Teremos um período temporário de preços de energia elevados, mas não será longo. No pior cenário, são semanas, e não meses", disse.

Wright e Hassett, assim como outros altos funcionários da administração Trump, têm tentado controlar o ânimo dos americanos em meio à escalada dos preços de energia, defendendo que o objetivo de eliminar a ameaça do Irã à estabilidade do Oriente Médio vai valer a pena.

"Por 47 anos, o Irã travou guerra contra os Estados Unidos e, ao longo desses 47 anos, eles tentaram minar o desenvolvimento energético e a infraestrutura energética de todos os seus vizinhos, como estão fazendo agora, e é hora de pôr um fim nisso", declarou Wright.