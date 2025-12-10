Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

EUA querem exigir que turistas que não precisam de visto exponham histórico de redes sociais

Medida do governo Trump visa intensificar o monitoramento de viajantes internacionais e imigrantes, exigindo até histórico familiar e e-mail

Estadão Conteúdo

Estrangeiros autorizados a entrar nos Estados Unidos sem visto podem, em breve, ser obrigados a fornecer dados de suas redes sociais, contas de e-mail e extenso histórico familiar ao Departamento de Segurança Interna. A exigência, anunciada por meio de um aviso no Federal Register nesta quarta-feira, 10, faz parte de uma proposta que visa intensificar o monitoramento de viajantes internacionais e imigrantes.

Quem será afetado pela nova exigência

A proposta, divulgada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, prevê a coleta de informações de redes sociais referentes aos últimos cinco anos. A medida afetará viajantes de mais de três dezenas de países que participam do Programa de Isenção de Vistos. Esses indivíduos enviam suas informações ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que realiza uma análise automática para aprovação de suas viagens aos EUA.

Diferentemente dos solicitantes de visto tradicional, os participantes do Programa de Isenção de Vistos geralmente não necessitam comparecer a uma embaixada ou consulado para uma entrevista presencial. A nova exigência adiciona uma camada de verificação para este grupo de viajantes.

Segurança nacional em foco

Questionado em um evento na Casa Branca sobre o possível impacto da medida no turismo, o presidente Donald Trump afirmou não ter preocupações. O republicano enfatizou a prioridade da administração. “Queremos segurança, queremos proteção, queremos ter certeza de que não estamos deixando as pessoas erradas entrarem em nosso país”, declarou Trump.

*Fonte: Associated Press.

