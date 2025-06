Jovem é morta após tentar alimentar cães famintos; entenda

Na última quarta-feira (11), uma adolescente de 15 anos foi morta em um ataque de cães enquanto tentava alimentá-los em uma propriedade da cidade de Alexander, em Arkansas, nos Estados Unidos. A jovem foi atacada por, cerca de 30 a 40 cachorros, que estavam desnutridos e famintos, após serem abandonados pelos próprios tutores.

O episódio ocorreu quando Makayla Fortner e sua mãe, Stephanie Wilkie, decidiram resgatar os animais depois de perceberem o estado de abandono deles.

Após perceber o ataque, o vizinho ligou para a polícia. Ao chegar no local, um agente disparou duas vezes no chão e os cães se afastaram. Porém, a ação foi realizada tarde demais, pois, a adolescente, que era conhecida por seus amigos e familiares como uma “boa alma”, já estava sem vida.

Cães abandonados

A situação da matilha abandonada na propriedade já estava repercutindo há bastante tempo pela vizinhança e, por este motivo, os moradores do local chegaram até a avisar as autoridades, pois a situação já estava saindo do controle com os cães correndo soltos pela região. No entanto, as autoridades do condado de Saline informaram aos moradores que nada poderia ser feito.

Somente após a morte da adolescente, os agentes policiais resolveram apreender 14 cães da propriedade para os sacrificar, mas 4 cães ainda continuaram dentro da casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)