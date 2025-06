Veja o que disse o único sobrevivente de avião que caiu na Índia com mais de 200 pessoas

O cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, que retornava ao Reino Unido após visitar familiares na Índia, é o único sobrevivente do acidente com o voo AI171 da Air India. Levado ao Hospital Civil de Asarwa, em Ahmedabad, ele contou ao jornal Hindustan Times o que aconteceu logo após o avião decolar de Ahmedabad, às 13h39 (horário local) na quinta-feira, 12 de junho de 2025.

"Trinta segundos depois da decolagem, ouvi um barulho alto e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", disse o passageiro, que viajava com o irmão, Ajay Kumar Ramesh, de 45 anos. "Quando acordei, havia corpos por todos os lados. Fiquei em pânico. Me levantei e saí correndo. Havia destroços do avião espalhados por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital".

O irmão de Vishwash estava sentado em outra fileira na aeronave. "Ele estava viajando comigo e agora não consigo encontrá-lo. Por favor, me ajudem a achá-lo".

O Boeing 787-8 Dreamliner com destino a Londres Gatwick, transportava 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Ele caiu poucos minutos após a decolagem.