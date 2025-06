VÍDEO: Turista tenta tirar foto e quebra obra de arte em museu na Itália

Uma cadeira cravejada de cristais Swarovski que estava exposta como parte de uma exposição no museu Palazzo Maffei, em Verona, foi danificada por um turista que tentou desajeitadamente tirar uma foto sentado na obra. O caso foi divulgado na quinta-feira (12/06) no perfil das redes sociais do museu. Saiba mais a seguir:

"O maior pesadelo para qualquer museu". Foi dessa maneira que a diretora do museu Palazzo Maffei, em Verona, na Itália, descreveu o incidente provocado por um casal de turistas.

As câmeras de segurança da sala de exposições flagraram todo o momento. Após esperar que os seguranças saíssem da sala, um homem se sentou na cadeira para ser fotografado por uma mulher, mas a obra do artista Nicola Bolla não suportou o peso e quebrou. O casal, que ignorou os avisos de que a cadeira não podia ser tocada, fugiu rapidamente do local.

Obra intitulada "Van Gogh" foi danificada por turista após ele sentar e tentar tirar foto (UOL)

As imagens rapidamente viralizaram, causando muita indignação entre os usuários das redes.

Veja o vídeo:

A obra, que se chama "Van Gogh" e foi produzida com centenas de cristais Swarovski, foi totalmente restaurada graças ao trabalho de um grupo de especialistas do museu.

"Um comportamento superficial e desrespeitoso colocou em risco a integridade de uma obra de arte. Decidimos não nos limitar a um simples relato do que aconteceu. Queremos transformar este episódio em uma ocasião para refletir e sensibilizar: a arte deve ser admirada e vivida, mas acima de tudo respeitada. Sempre", escreveu o histórico palácio italiano nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)