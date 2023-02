Colecionadora quebra obra de arte de Jeff Koons avaliada em R$ 217 mil

A obra de arte "Balloon Dog", do artista Jeff Koons,feita com forrmato de balões na cor azul, foi destruída por uma colecionadora durante visita na exposição Art Wynwood, em Miami. O acidente ocorreu na última quinta-feira (16) e a obra está avaliada em R$ 217 mil.

De acordo com o Metropoles, as pessoas que visitavam a exposição achavam que a queda do objeto fazia parte de uma performance. A colecionadora que causou o acidente, segundo testemunhas, se manteve extremamente envergonhada e repetindo constantemente que só queria “sumir”.

A consultora de arte das galerias Bel-Air Fine Art, Bénédicte Caluch, afirmou que o prejuízo será coberto integralmente pelo seguro. “A vida parou por 15 minutos com todo mundo por perto”, disse Cédric Boero -que também trabalha para as galerias de Belas-Artes de Bel-Air – ao New York Times.